Марсельская дыра во времени

30.10.2020, 7:41, Разное

В 1951 году Бернадетта Лорель открыла миру «марсельскую дыру» – географическую точку в одном из пригородных парков Марселя, где существовал своеобразный «временной портал». Десятки исследователей кинулись на изучение этого феномена. Дальше всех в своих изысканиях продвинулся молодой ассистент кафедры неврологии и психиатрии Марсельского университета Поль Дешан.

Сначала он, как и другие искатели «марсельской дыры», часами ходил по парку, надеясь как Бернадетта пройти сквозь «врата времени». Точки перехода он не нашел, но в процессе многочасовых прогулок, размышляя о необычном явлении, Поль пришел к очень интересным выводам. Бернадетта совершила путешествие во времени в XVIII век и вернулась обратно. Следовательно, портал был открыт в обе стороны. А если так, то люди из прошлого также могли пройти сквозь него и оказаться в XX веке.

Где же могли оставить свои следы эти путешественники во времени? Представьте себе человека из XVIII века, переместившегося на 200 лет в будущее. Он не понимает, где находится, он шарахается от автомобилей, он говорит на архаичном языке, пугается буквально всего. Конечно, он обращает на себя внимание. Его задерживает полиция, у него нет документов, он утверждает, что родился в XVIII веке. Куда его отправит полиция после краткого допроса?

Правильно, в сумасшедший дом.

Поль отправился в вояж по психиатрическим клиникам Марселя. Уже на второй день он нашел такого сумасшедшего. Это был «неопасный тихопомешанный», 50-летний пациент одной из лечебниц. Он называл себя Жаком Тарвесом, родившемся в 1741 году, бывшим грузчиком марсельского порта. Однажды он крепко выпил с приятелем и по дороге домой попал «на тот свет» – так он воспринимал окружающую его действительность.

Об исторических событиях, произошедших во Франции в середине XVIII века, он имел весьма смутное представление. Вся жизнь грузчика ограничивалась марсельским портом и кабаком. Зато Тарвес рассказывал такие подробности о повседневном быте третьего сословия, что эксперты-историки только разводили руками.

Тарвес оказался не единственным таким странным пациентом. В разных клиниках Дешан нашел еще 5 таких «сумасшедших». Все они утверждали, что родились в период с 1765 по 1790-й год. Никто из них не имел следов прививки от оспы, у них отсутствовал иммунитет ко многим болезням XX века.

Все были неграмотны. Однако при отсутствии элементарных знаний в области физики, химии, географии, они обладали на уровне дипломированных историков познаниями о повседневной жизни во Франции в XVIII веке.

Дешан попробовал было обнародовать результаты своих изысканий, но этому резко воспротивились власти. Газетчикам посоветовали не раздувать шумиху вокруг Дешана, пациентов собрали вместе и увезли в отдельную клинику. Самому Полю посоветовали прекратить свои поиски нестандартных сумасшедших и «марсельской дыры» и сконцентрироваться на научной работе в университете. Пригрозили в случае непослушания лишить врачебного диплома.

Дешан однако продолжал свои исследования и регулярно ездил в «парк Бернадетты» искать «врата времени».

Однажды он домой не вернулся. Видимо, его поиски увенчались успехом.