«Во всем виноват Навальный»: омский Минздрав обвинил оппозиционера в коллапсе системы здравоохранения

28.10.2020, 20:02, Разное

Министерство здравоохранения Омской области выпустило пресс-релиз, содержащий разъяснения относительно нехватки коечного фонда для коронавирусных больных и дефицита лекарственных средств. В министерстве считают, что система здравоохранения функционировала идеально до приезда оппозиционного политика. Именно после его лечения в омской БСМП № 1 случился масштабный сбой и проблемы начались во всей области.

«Лечение Навального обошлось в копеечку и нанесло непоправимый вред всей системе здравоохранения. Все эти бесконечные консилиумы, бессонные ночи, дорогие отечественные лекарства, которыми мы его лечили, естественно, стоят кучу денег. И его полис ОМС это нисколько не покрывает. Нам пришлось задействовать резервный фонд и я даже из своих докладывала, чтобы он остался жив. Мы ему одних анализов сделали на миллиарды рублей. А уж спасение его жизни мы вообще считаем бесценным и, по-хорошему, он нам еще остался должен. После Навального наш бюджет оказался обескровлен. Возможно, это прозвучит цинично, но лучше бы самолет с ним летел до Москвы без остановок. Все было так хорошо, пока не появился Навальный», — пожаловалась министр здравоохранения омской области Ирина Солдаткова.

В данный момент в министерстве решается вопрос об изыскании дополнительных источников финансирования лечебных учреждений в борьбе с коронавирусом. Приоритетным вариантом считается подача судебного иска к Алексею Навальному с целью компенсации потраченных средств на его лечение. Иск оценивается как очень перспективный из-за возможности с легкостью доказать, что пациент симулировал отравление «Новичком».