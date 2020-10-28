 

Рабочие Белорускреветхоза объявили бессрочную забастовку

28.10.2020, 17:37, Разное

Более 700 рабочих крупнейшего в Белоруссии предприятия, специализирующегося на вылове креветок и других ценных пород ракообразных, объявили бессрочную забастовку против режима Александра Лукашенко. Из-за остановки добычи креветок белорусский бюджет будет терять 2 млн. долларов ежедневно.

В 10 часов утра по местному времени работники покинули свои места и отключили систему автоматического кормления ракообразных. Сотрудники предприятия требуют признать законным президентом страны Светлану Тихановскую, ввести эмбарго на поставку креветок на территорию России и увеличить экспорт продукции предприятия в страны Евросоюза и Японию. В Минрыболовства Белоруссии бьют тревогу: если креветок не кормить в течение 3 суток, они погибнут от истощения. Руководители предприятия обратились в ЮНЕСКО и Фонд защиты дикой природы с просьбой выступить посредниками в переговорах с трудовым коллективом.

«Русские скупают задарма наших креветок, омаров, осьминогов и другие дары моря. Мы с этого видим жалкие копейки. В той же Норвегии или Японии мы могли бы сбывать свой товар вдвое дороже. У Белоруссии нет другого пути, кроме как на Запад, и мы хотим, чтобы международно-избранный президент Светлана Тихановская повела нас по этой дороге к светлому капиталистическому будущему», — заявил 40-летний работник Белорускреветхоза Роман Лопатин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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