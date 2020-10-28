Реальные случаи встреч с лепреконами

28.10.2020, 12:56, Разное

Пожалуй, нет более известного персонажа из ирландских преданий, чем сказочное существо, известное как лепрекон. Их обычно изображают в виде крошечных человечков, обладающих магией, с бородой и одетых в зеленые сюртуки и шляпы.

В большинстве ирландских сказок и легенд лепреконы считаются озорными шутниками, хотя также очень хорошо умеют шить обувь и делать разные поделки. А еще у них есть горшок с золотом на конце радуги. В общем это, вроде бы, полностью сказочные существа.

На самом деле существует удивительно много диковинных историй с претензией на правдоподобность о встречах с лепреконами. Точнее с маленькими бородатыми человечками, одетыми в зеленую одежду.

"Я давно увлечен ирландским фольклором (и верю в Маленький народец) и не мог удержаться от расспросов, когда встретил одного человека из Ирландии. Когда я спросил у него, верит ли он в фей и подобных существ, он сказал, что да и что его отец однажды встретил лепрекона.

По его словам, его отец был добрым, но упрямым человеком и потому он практически никому не рассказывал об этом случае, только своей семье. Произошло это в его родной деревне, где проживало всего около 100 человек, когда он был еще ребенком.

Однажды он шел из местной школы домой, а путь был неблизким, ведь школа находилась в соседнем городе. И когда он стал подходить к дому, он вдруг увидел на обочине дороги маленького человечка. В длину он был не более полуметра и был одет в твидовые штаны, жилетку, рубашку и все прочее, а на его голове была шляпа. Волосы у него были рыжими, как у всех лепреконов.

Мальчик не мог поверить своим глазами и даже несколько раз моргнул, но лепрекон сидел на том же месте и неспешно чистил свои маленькие башмаки. Тогда мальчик решил подойти поближе, но когда до лепрекона оставалось около трех метров, мальчик внезапно наткнулся на невидимое препятствие.

Это было так, словно существо окружало силовое поле. При этом лепрекон все еще чистил свои башмаки и ни разу не поднял голову, чтобы посмотреть на человека. Тут мальчик реально перепугался, громко закричал от страха и побежал к своему дому. На улицу выскочила его старшая сестра, но к тому моменту лепрекон внезапно исчез, словно его и не было".

Еще одна странная история произошла в 1964 году в городе Ливерпуле, Англия, в большом парке Jubilee Park. Это скопление зеленых полей и лугов для гольфа, и именно тут на лугу под названием Bowling Greens люди начали регулярно видеть маленьких человечков, похожих на гномов или лепреконов.

Их рост варьировался от 10-15 см до полуметра и выглядели они традиционно для подобных существ – с густыми бородами, бровями и одетые в зеленые курточки. Правда шляпы на их головах были не зеленые, а белые, но их кожа нередко описывалась очевидцами как зеленоватая.

Чаще всего очевидцы звали этих существ лепреконами и и журналисты быстро подхватили это название. Один из очевидцев так рассказывает о своем случае:

"Я был одним из тех, кто видел этих лепреконов, я тогда был школьником и ходил в школу на Брэй-стрит. И в тот момент их видел весь наш класс. Эти существа, которые было четверо, вылезли из окна нашей школы на первом этаже и сидели на подоконнике, покачивая ножками. Они были одеты как лепреконы.

Еще я видел некоторых из них на Кенсингтонских полях, недалеко от библиотеки, но мои родители пытались убедить меня, что мне просто показалось или это было мое воображение.

Это был день в начале июля 1964 года, около 16:30, и я помню все это так словно это было вчера. Мне тогда было 10 лет и я собирался пойти поиграть в футбол с друзьями, когда увидел в траве этих человечков. Они были ростом около 15 см и были одеты в красное и черное, на одном была шляпка.

Они глазели на меня и я запаниковал, а потом убежал домой. Потом мама рассказала мне, что накануне другие люди видели лепреконов на Джубили-драйв и Эдж-Лейн. В тот же вечер на Джубили-драв собралось много людей и я помню там была одна девочка с банкой из-под варенья. Она хотела поймать лепрекона и посадить его в эту банку".

Чем больше было таких сообщений, тем больше это создавало шумихи. Люди, и особенно дети, начали специально приходить в район Bowling Green, чтобы увидеть лепреконов. Толпа стала такой большой, что полиции пришлось вмешаться и разогнать их, но в этом месте потом еще долго видели маленьких человечков.

Живущая неподалеку женщина уверяла, что видела трех лепреконов в зеленой одежде, которые сидели на стене сада и бросали камни в ее собаку, которая громко лаяла на них. А потом другая женщина рассказала, что видела как маленький человечек залез на ее дерево.

Что еще более странно, в том же районе в те же дни стали часто видеть НЛО, хотя и непонятно, имеют ли они к этому отношение. Также непонятно, почему все очевидцы называли этих человечков лепреконами, потому что с ними не было горшков с золотом, да и не всегда они были в зеленой одежде.

Кстати, маленькие человечки нередко кидаются камнями. По всей видимости это один из их способов защиты себя или же нападения на потенциального врага. Или же они так шутят. Одна из таких историй была описана в книге "Таинственные исчезновения и другие странные сказки" за авторством Рона Куинна. Там есть рассказ о паре по имени Рик и Джойс, которая владела удаленным горным домиком, где они проводили свои выходные.

Однажды они гуляли в саду, когда к их ногам упал маленький камешек, который, казалось, появился из ниоткуда. Озадаченные, люди оглянулись и сначала заподозрили, что, может быть, белка уронила камень с дерева, но рядом белок не было.

Пока они смотрели, из ветвей вылетел еще один камень, он летел со слабой скоростью и явно не предназначался для нанесения вреда. За ним последовал еще один камень, который ударился о крыльцо и покатился по ступеням.

Озадаченная пара снова посмотрела вверх на деревья и на этот раз они увидели среди ветвей маленького человечка, выглядывающего из-за листьев на них. Они назвали его лепреконом, так как он был в заостренной шляпе и зеленой одежде, а еще с бородой.

Маленький человечек был ростом всего около 30 см и, казалось, улыбнулся им, прежде чем спрыгнуть с дерева на крышу домика и исчезнуть в кустах.

В той же книге есть рассказ о человеке по имени Пэт О'Лири, датированный 1884 годом. Пэт увидел маленького лепрекона, ростом около 40 см, стоящего на сельской дороге, и решил погнаться за ним. Существо было описано как чрезвычайно быстрое и ловкое для своего размера, но каким-то образом Пэту удавалось не отставать от него.

Пэт гнался за ним до поляны, а потом человечек исчез. Когда Пэт огляделся в поисках этого существа, он внезапно получил комком грязи по лбу, который позже оставил после себя необъяснимую отметину вроде родинки, которая навсегда осталась на коже. Что бы это ни было, оно явно не любило, когда за ним гонятся.