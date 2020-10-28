Драугры – самые жуткие вампиры-каннибалы

28.10.2020, 12:53, Разное

Чтобы после смерти превратиться в драугра, умерший должен быть очень неприятным человеком, жадным, подлым, ненавидящим людей. А если его еще при этом захоронили в неправильной позе, то шанс превратиться в драугра еще более велик.

Современный образ вампира в большинстве случаев продиктован популярной культурой (книги, кино и телевидение) и представляется в образе человека в черном костюме. Он бледен и привлекателен, а кровь пьет, прильнув к шее.

Но в древности вампиры были куда разнообразнее и самым страшным из них зачастую считается драуг или драугр из скандинавской мифологии.

Драугры это ожившие трупы умерших викингов. Они обладают сверхъестественной силой и могут менять размеры и формы своего тела. Из могил они вылезают, превратившись в клубы дыма и сильно воняют разложившейся плотью.

Своих жертв они убивают различными способами, а потом не только высасывают из них кровь, но раздирают тела на части и пожирают плоть. А животные, обитающие рядом с могилами драугров, сходят с ума от их силы и поддаются их контролю.

Чтобы предотвратить превращение мертвеца в драугра, издревле существовали такие методы как отрубание головы, сжигание тел дотла и выбрасывание пепла в море. Все это в основном применялось для тех викингов, что погибали на поле боя, ведь чаще всего именно из таких получались драугры.

Также применялся метод захоронения тела строго в горизонтальном положении, считалось, что если тело хоть чуть-чуть изгибается под углом, то из него в большей степени может получиться драугр.

Для драугров имело и альтернативное прозвище "Аптргангр" – "идущий после смерти". Драуграми могли становиться как мужчины, так и женщины и даже дети.

Нередко драугров интересовали именно человеческое мясо, а не кровь, так что эти вампиры были целеустремленными каннибалами. А еще они испытывали непонятную жажду к золоту и серебру, искали такие вещи и хранили их у себя в могилах.

Самые древние драугры могли жить тысячелетиями и все это время копить и копить сокровища, так что наткнуться на его логово было весьма соблазнительно, хотя и смертельно опасно.

В мифах отмечалось, что очень большой шанс стать после смерти драугром есть у злых, подлых, мерзких или жадных людей, а также у тех, кто считается изгоем из-за своей нелюдимости, постоянной ворчливости или неподобающего поведения.

Если человек, ставших драугром, умер от утопления, то такой драугр потом постоянно влажный и с него стекает вода. А если на поле боя, то на его теле кровоточат те раны, которые были ему нанесены. Кожа драугров варьируется от мертвенно-бледной до темно-синюшней. Некоторые драугры совсем черные.

Если знать необходимые заклинания, то можно подчинить себе драугров и тогда они будут выполнять ваши приказы. Еще драугры могут предсказывать будущее.

В Исландии существовал древний обычай, что ночным путникам надобно стучатся в дом как минимум три раза, лишь в этом случае им могут открыть дверь. Считается, что по ночам бродят драугры и что они могут стучаться в двери, но ограничиваются одним стуком.

Вера в драугров была очень широко распространена в скандинавских странах и отображена в различных аспектах культуры. В музеях можно найти старинные амулеты с рунами, защищавшими от драугров, или особый магические камни с рунами, которые устанавливали на могилах предполагаемых драугров, чтобы запретить им вылезать наружу.