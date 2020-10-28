Тайна испанской монахини Мария Колонель де Агреда

28.10.2020, 6:51, Разное

Практически во всех американских книгах, посвященных истории колонизации юго-западной части современных США, не обходится без упоминания о феномене испанской монахини Марии Колонель де Агреда, которая неведомым образом перелетала из Испании на земли современных американских штата Юма и Нью-Мексико и проповедовала местным индейцам христиансткую религию.

Имеется официально задокументированная проверка целой серии фактов таких полетов. Мария всю жизнь провела в монастыре Иисуса на территории Испании, не выходя за его стены. Но при этом она сумела обратить в свою веру целое племя индейцев юма, проживавших на территории современного штата Нью-Мексико. Когда в 1622 году в эти места пришел отец Алонсо де Бенавидес из миссии “Исолито”, он с удивлением обнаружил, что индейцы уже обращены в христианство и служат обедню, используя для этого кресты, четки и потир. По словам местных аборигенов, эти вещи передала им некая «госпожа в голубом», и она же рассказала им об Иисусе Христе, посетив их более пятисот раз. Проверка показала, что имеющиеся у индейцев христианские святыни происходят из монастыря Агреды, а «госпожой в голубом» оказалась монахиня данного монастыря Мария.

Вернувшись в Испанию, отец Бенавидес встретился с Марией и получил от нее детальные описания обычаев, внешности и одежды индейцев юма. А также Мария утверждала в разговоре с миссионером, будто Земля имеет форму шара, что для католической монахини того времени было чудовищной ересью. Католическая церковь, не единожды погоревшая на фантастических видениях религиозных фанатиков, не сразу признала рассказы Марии. Но строжайшая проверка показала, что все рассказы Марии о своих полетах в Америку и обращении местных индейцев в христианство соответствуют истине. Пришлось признавать данный факт. Правда, рассказывать о шарообразной форме Замли монахине запретили.

Некоторые исследователи аномальных феноменов полагают, что в случае с Марией из Агреды происходила спонтанная телепортация женщины из Испании в Америку, и Мария посещала индейцев юма, находясь в своем физическом теле. Или даже женщина раздваивалась и присутствовала одновременно в двух разных местах.

Не могу согласиться с таким мнением по следующей причине. Согласно рассказам аборигенов, они прекрасно понимали «госпожу в голубом», не прибегая к помощи переводчиков. Но Мария знала только испанский язык, а индейцы испанского не знали. Как тогда происходило общение между Марией и ее подопечными? Можно предположить телепатию, в этом случае все преграды исчезают. Но отец Бенавидес в своих трудах ничего не писал о том, что Мария владеет искусством телепатии. Зато когда человек выходит наружу из своей физической оболочки и находится в состоянии свободного астрального тела, в таком состоянии телепатия мгновенно пробуждается и человек начинает прекрасно понимать собеседника, даже если тот говорит на незнакомом языке. Я пишу об этом так уверенно по той причине, что сам испытал на себе этот феномен пробуждения телепатических способностей: когда находишься в состоянии свободного астрального тела вне своего тела физического и желаешь услышать и понять находящегося рядом человека, начинаешь слышать его на своем родном языке даже если он твоего родного языка совершенно не знает.

Перенос Марией церковной утвари из Испании в Америку показывает, что в таком состоянии свободного астрального тела кроме телепатии пробуждается также способность телепортации. Я до телепортации пока не дошел, я проверял только возможность телекинеза. И утверждаю, что телекинез в таком состоянии работает также безотказно, как и телепатия.

Индейцы юма рассказывали отцу Алонсо де Бенавидес, что “госпожа в голубом” приходила к ним, как правило, на рассвете, а покидала их вечером. А теперь берем глобус и смотрим, как располагаются Испания и юго-западные штаты Америки относительно друг друга: практически на противоположных сторонах земного шара. Поэтому когда в Испании наступает поздний вечер, в штате Юма начинается утро. И наоборот: вечер в штате Юма оборачивается наступлением утра в Испании. Таким образом, Мария Агреда посещала индейцев в то время, когда в Испании была ночь и Европа погружалась в сон. А астральный выход из тела происходит, как правило, ночью во время сна. Днем связь между душой и физическим телом настолько сильна, что преодолеть ее можно только в каких-то редких и особых случаях.

Пример Марии Агреда доказывает нам существование принципиальной возможности для человека совершать любые самые невероятные на первый взгляд действия, которые сегодня относятся к разряду не очень умной фантастики. Можно летать над Землей и за ее пределами, можно переносить не очень тяжелые предметы, можно общаться и разговаривать с любым человеком не обращая внимания на незнание им нашего родного языка и т.д. Необходимо только научиться выходить из своего физического тела. Скажете, это очень сложно? Ошибаетесь. Если создать специальную установку для выхода из физического тела и научиться правильно ею управлять, успеха можно будет добиться в первую же ночь…