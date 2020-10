Шайа ЛаБаф и Маргарет Куэлли снялись обнаженными в клипе ее сестры Рэйни Куэлли

27.10.2020, 19:05, Разное

Певица Рэйни Куэлли, выступающая под псевдонимом Rainsford, представила новый клип на песню Love Me Like You Hate Me. Главные роли в нем сыграли ее младшая сестра Маргарет Куэлли, известная по фильму “Однажды… в Голливуде” и не только, а также талантливый и неординарный Шайя ЛаБаф. Работа из серии 18+ длится около 10 минут, и за это время актеры, сыгравшие пару, успевают и полюбить, и возненавидеть друг друга.

Шайа ЛаБаф и Маргарет КуэллиПо слухам, режиссером видео выступила Оливия Уайлд, но из-за ссоры с ЛаБафом ее имя так и не отобразили в титрах. Их конфликт начался на съемках фильма Уайлд “Не волнуйся, дорогая”, в итоге актер выбыл из проекта. С Маргарет, напротив, у Оливии прекрасные отношения – Куэлли снялась в ее короткометражном фильме Wake Up, показанном в этом году на фестивале Sundance Film Festival.

Оператором клипа стала Наташа Брайер, ранее снявшая такие фильмы как “Неоновый демон” и “Милый мальчик”, хореографию ставил дуэт JA Collective, а постановщиком выступил друг Шайи, Люк Тернер. Видео уже успела оценить мама Рэйни и Маргарет, актриса Энди МакДауэлл, назвав его “ошеломительным”.