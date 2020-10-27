Крупнейший в Белоруссии производитель галош объявил забастовку

27.10.2020, 19:02, Разное

Весь пятитысячный коллектив Гомельской галошевой фабрики №7 отказался выйти на рабочее место во вторник, 27 октября. Как сообщил в комментарии для издания «Наша нива» лидер профсоюза Алег Вячорка, решение рабочих связано с желанием присоединиться к стачке, объявленной международно-избранным президентом Белоруссии Светланой Тихановской.

Не вышли на рабочее место даже охранники градообразующего предприятия Гомеля.

«Да пусть уносят хоть галоши, хоть оборудование. Мы за рабочее место не держимся. Посудите, сколько зарабатывает такой же рабочий на галошевой фабрике в ФРГ и сколько у нас. А так хоть дети поживут в европейском государстве. Что касается российского рынка, то они и раньше у нас не покупали», — рассказал охранник Алексей.

На место происшествия выехали сотрудники милиции. Они устанавливают личности всех причастных к стачке для дальнейшего заведения уголовных дело. Гомельская галошевая фабрика – лидер отрасли в Белоруссии. Она производит до 100 тысяч пар галош в год.