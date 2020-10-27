 

Настоящий автором «Тихого Дона» оказался Иосиф Сталин

27.10.2020, 18:37, Разное

Президиум Российской академии наук (РАН) поставил точку в многолетнем споре об авторстве романа «Тихий Дон». Эксперты пришли к однозначному выводу, что книжный бестселлер принадлежит перу Иосифа Сталина.

«Уже более 90 лет не утихают споры, мог ли Михаил Шолохов написать «Тихий Дон». Действительно, создать такой роман-эпопею в 23 года практически невозможно. Тут видна рука зрелой и состоявшейся личности, человека, который через многое прошёл. Мы более 5 лет проводили дискурс и контент-анализ «Тихого Дона» и сегодня можем с полной уверенностью утверждать — этот роман был написан Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Доподлинно неизвестно, почему он не опубликовал его под своим именем, возможно, дело в его природной скромности, но отрадно, что историческая справедливость восстановлена и теперь весь мир знает, кто именно написал одно из лучших произведений на русском языке», — отметил глава Института филологии СО РАН Игорь Силантьев.

В ближайшее время информация о настоящем авторе «Тихого Дона» будет направлена в Российскую книжную палату и федеральные библиотеки для внесения изменений в справочники и каталоги. Также письмо отправят в Нобелевский комитет. Жюри должно будет лишить почётной премии по литературе Шолохова и передать её Сталину.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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