Поклонскую не пустили в Госдуму из-за отказа сдавать тест Роршаха

27.10.2020, 17:37, Разное

Депутатов Госдумы от «Единой России» Наталью Поклонскую и Виталия Милонова не пустили в зал пленарных заседаний, так как они отказались пройти тест Роршаха, сообщает телеграм-канал «Крымский хвост». Об инциденте стало известно во время заседания.

– Мне не интересно смотреть на эти картинки, тем более, что они почти одинаковые и часто повторяются. В России можно найти художников, которые могут нарисовать и Путина, и Крымский мост, и меня — гораздо лучше, правдоподобнее, и без использования этих невнятных клякс, — сказала Наталья Поклонская.

Примечательно, что Виталия Милонова просьба пройти тест Роршаха смутила из-за наличия в известных картинках скрытой ЛГБТ-пропаганды.

– Да там сплошные радужные бабочки, черт знает что. Да там же одни извращенцы, где вы между ними Путина увидели? — вступил депутат в полемику с Поклонской.

О том, что вход в зал заседаний был закрыт для двух парламентариев заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, это «единственная возможность» снизить риск дальнейшей деградации российского парламента. Прошел ли тест Роршаха сам Володин, и с каким результатом, не уточняется.

Тест Роршаха — психодиагностический тест для исследования личности, опубликованный в 1921 году швейцарским психиатром и психологом Германом Роршахом.Испытуемому предлагается дать интерпретацию десяти симметричных относительно вертикальной оси чернильных клякс. Каждая такая фигура служит стимулом для свободных ассоциаций — испытуемый должен назвать любое возникающее у него слово, образ или идею. Тест основан на предположении, согласно которому то, что индивид «видит» в кляксе, определяется особенностями его собственной личности.