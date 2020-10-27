Неизвестные похитили из столовой Госдумы 43 пачки лапши «Роллтон»

27.10.2020, 9:37, Разное

Без обеда остались депутаты Государственной думы в понедельник, 26 октября.

Причиной инцидента послужила кража 43 упаковок лапши быстрого приготовления «Роллтон» — основного и любимого блюда парламентариев.

– Прихожу, а столовая закрыта. Я, конечно, слышал об оптимизации, но чтобы депутатов Госдумы не кормить — такого даже в ельцинские 90-е не было. Тем более, сколько эти макарошки несчастные стоят. В конце концов, на функционирование аппарата Госдумы мы деньги выделяли. Я сам за это голосовал. Куда потратили деньги? Где наше питание? Где наш «Роллтон»? — возмутился депутат от КПРФ Леонид Калашников.

По словам представителей Следственного комитета, пообещавших взять дело о похищении «Ролтона» под особый контроль, найти похитителей будет чрезвычайно трудно поскольку в момент пропажи макаронных изделий в здании парламента не работали видеокамеры, а в подсобных помещениях видеонаблюдение и вовсе отсутствует. Столовая и отдельные помещения Думы опечатаны. В связи с этим обстоятельством депутаты не смогут воспользоваться её услугами неделю.

– Уверен, «Роллтон» украли коммунисты. Я своим орлам из ЛДПР давно говорил, что сегодня в эпидемию нужно носить всю еду с собой. Вот у меня в судочке котлеты, бутерброд с колбасой. Это только коммунисты в столовой едят. Привыкли с советских времён к этому общепиту. Я бы вообще там питаться не хотел. Сами знаете, какая у нас в Госдуме столовая. На всём экономят, берут самые дешёвые продукты, — прокомментировал инцидент лидер ЛДПР Владимир Жириновский.