Участие в “Холостяке” и исполнение своих хитов: похудевшая Адель впервые за три года появилась на телевидении

26.10.2020, 20:45, Разное

На прошлой неделе стало известно, что Адель решила выйти из тени спустя пять лет после выхода последнего альбома и три года – после появления на телевидении. Певицу пригласили в шоу Saturday Night Live – но не в качестве музыкального гостя, а впервые в роли ведущей, – и она согласилась. Вчера выпуск появился в эфире и уже наделал много шума: во-первых, потому что это Адель; во-вторых, потому что поклонники впервые смогли подробно рассмотреть впечатляющие изменения в фигуре певицы; и в-третьих, потому что результат у нее получился веселым и талантливым.

Только появившись перед зрителями, Адель пошутила на тему своего похудения:

Знаю, я выгляжу немного по-другому с тех пор, как вы видели меня в последний раз, но это все из-за ограничений, вызванных COVID-19. Мне пришлось путешествовать налегке – разрешили взять только половину себя.

Также Адель представила, например, пародию на популярное шоу телеканала ABC – The Bachelor (или по-нашему – “Холостяк”). Она выступила в роли одной из тех, кто борется за сердце холостяка Бена К. в исполнении Бека Беннетта.

Привет! Я Адель Адкинс, мне 32. Вы можете знать меня как певицу Адель. Я здесь потому, что мне много раз разбивали сердце. Сначала в 19, потом был громкий разрыв в 21. И затем – еще более громкий в 25, – начала Адель, намекая на названия своих сольных альбомов. – У меня хорошее впечатление от Бена К., хотя я знаю его всего одну ночь, но могу уже сказать – он любовь всей моей жизни.

Далее любой поворот сюжета сопровождался исполнением самых известных песен Адель, вроде Hello, Someone Like You, When We Were Young и Rolling in the Deep.

Поклонники ждали появления кумира, в том числе чтобы вновь оценить ее прекрасную физическую форму. Напомним, впервые Адель продемонстрировала постройневшую фигуру на дне рождения Дрейка в октябре 2019-го. А после – в серии рождественских снимков, которыми она поделилась в соцсетях. Профессиональный тренер певицы Камила Гудис объяснила, что главным во время похудения для Адель было соблюдать режим. У певицы было строгое расписание приемов пищи и тренировок, от которого нельзя было отклоняться. Первым делом Гудис потребовала от Адель сократить потребляемое количество калорий. Рекомендованные для женщины ее возраста 2 тысячи калорий сократили ровно пополам:

Ей приходилось много тренироваться в зале, но все-таки 90 процентов успеха в таком деле – диета. Самой тяжелой была первая неделя. Самые интенсивные тренировки и жесткие ограничения по питанию пришлись именно на это время. Она могла потреблять не больше тысячи калорий в день. Упор был также сделан на соки из овощей и зелени. И вот результат: сейчас она не выглядит слишком худой, она выглядит великолепно!