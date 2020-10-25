 

Забывшему удостоверение депутату Госдумы пришлось показывать охране свои наколки

25.10.2020, 18:37, Разное

В Москве западные журналисты засняли, как один из депутатов Государственной думы чуть не опоздал к началу пленарного заседания, поскольку забыл удостоверение. В связи с тем, что пропускной режим недавно ужесточили, а парламентарий не был знаком сотрудникам ФСО в лицо, его некоторое время отказывались пропускать.

«Удивительно, каким образом даже в одной из «цитаделей» российского режима отступают от пропускного режима, полагаясь на режим кастовый», – пишет журналист CNN Грэг Кравец. – «Убедившись, что удостоверений с собой ни у него, ни у его помощника нет, этот слуга российского народа попросту неспешно снял пальто, царским жестом отдав его одному из охранников, затем пиджак, а затем и рубашку. Очевидно, увидев татуировки этого человека, охранники засуетились. Впрочем, минимум формальностей сторонам всё же пришлось соблюсти: ещё несколько минут депутат ждал разового пропуска. Затем он беспрепятственно прошёл на пленарное заседание».

По словам другого американского журналиста Симона Тейлора, съемочная группа, занимавшаяся сюжетом о борьбе с COVID-19 в российской столице, потратила ещё полдня и выяснила, что это был депутат «либерально-демократического толка». Им даже удалось взять у него короткое интервью, где он пояснил, что очевидно, забыл удостоверение накануне в бане.

«Они молодцы, эти ребята. Они выполняют свою работу, защищают нас. Пропускной режим на таких объектах должен быть строгим», — сказал он.

Далее, объяснил парламентарий, сотрудники службы охраны убедились, что имеют с «человеком в авторитете» и «проявили уважение» в этой ситуации.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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