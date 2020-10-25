Русскоязычные СМИ Китая

25.10.2020, 6:15, Разное

СМИ США: Китай побеждает в восстановлении экономики на глобальном уровне

russian.china.org.cn 16-10-2020

10 октября веб-сайт CNN опубликовал статью, где сообщается, что в настоящее время во многих частях света все еще сражаются за то, чтобы остановить рост новых случаев заражения COVID-19 и избежать последствий ударов по ослабленной экономике. Китайская же экономика вновь приступила к динамичному развитию и наращиванию большего влияния. Вторая по величине экономика Китая в мировом масштабе – единственная крупная страна, которой удалось избежать экономическую рецессию.

По прогнозу Всемирного Банка, в этом году ВВП Китая достигнет роста до 1,6 %, в то время как глобальную экономику в целом ожидает сокращение на 5,2 %. Китай добился более динамичного экономического восстановления благодаря целому ряду мер. И эти эффекты очевидны.

Подсчитано, что к концу текущего года доля китайской экономики в мировом ВВП, скорее всего, вырастет примерно на 1,1 п. п., что более чем в три раза превысит долю, полученную в 2019 году. Для сравнения, доля как США, так и Европы может незначительно сократиться. К концу года общий объем экономики Китая, как ожидается, составит 14,6 трлн долл. США, или около 17,5 % от общего объема мирового ВВП. По словам Лари Ху, главного экономиста по Китаю из Корпорации Macquarie Media Group, даже без попыток создания помех эпидемией, доля китайской экономики в мире все равно бы выросла. Однако способность Китая достигать роста вопреки тенденции спада мировой экономики в целом подчеркивает значимость его для мировой экономики, где «восстановление китайской экономики намного интенсивнее, чем в остальном мире». Наиболее явный признак экономического подъема проявился на прошлой неделе. По словам экспертов, данные за прошедшую «золотую неделю» китайских праздничных выходных обнадеживают. По мере того как жизнь на континентальной части Китая возвращается в нормальное русло, потребление, особенно потребление в сфере предоставления услуг, восстанавливается. Сдерживаемый спрос на потребление наконец-то был высвобожден, и восстановление стало более сбалансированным.

Экономисты полагают, что в целом экономика Китая находится в стадии постэпидемического восстановления, и темпы восстановления весьма динамичны. Потребительские расходы также восстанавливаются, это является еще одним обнадеживающим признаком.

Главный экономист по Азии из Oxford Economics Луис Куиджс отметил, что экономика Китая хотя и страдает от торговой напряженности, она также и выигрывает благодаря ключевой роли в глобальной цепочке поставок: «За рубежом думают, что глобальная цепочка поставок может отстраниться от Китая. Но на практике, по крайней мере на данный момент, успех Китая в избавлении от влияния эпидемии и поддержание функционирования заводов лишь усилили статус Китая в глобальной цепочке ценностей». Несмотря на резкое обострение напряженности в отношениях между Китаем и США, многие американские транснациональные корпорации по-прежнему склоняются к сотрудничеству с Китаем.

В третьем квартале 2020 года ВВП Китая вырос на 4,9 проц.

Пекин, 19 октября /Синьхуа/ — В третьем квартале 2020 года ВВП Китая увеличился на 4,9 проц. в годовом исчислении, при этом темпы роста были быстрее, чем 3,2-процентный рост во втором квартале. Таковы данные, опубликованные в понедельник Государственным статистическим управлением КНР.

По итогам первых трех кварталов ВВП страны вырос на 0,7 проц. в годовом исчислении. Для сравнения в первом полугодии показатель снизился на 1,6 проц., а в первом квартале – на 6,8 проц.

Основные экономические показатели свидетельствуют об улучшении ситуации. Согласно данным ведомства, в третьем квартале 2020 года добавленная стоимость промышленности страны выросла на 5,8 проц. в годовом исчислении, объем розничных продаж потребительских товаров в третьем квартале увеличился на 0,9 проц.