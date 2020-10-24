Скандалы: Анастасия Шульженко VS Наташа Королева

24.10.2020, 11:35, Разное

Любовница Тарзана обнародовала новое интимное фото со стриптизером и объяснила, почему сделала их роман достоянием общественности (фото)

Любовница мужа Наташи Королевой — стриптизера Тарзана (настоящее имя – Сергей Глушко) — продолжает раскручивать скандальную тему. Анастасия Шульженко опубликовала на своей странице в Instagram новое фото нежного поцелуя с танцором. Судя по снимку, сам шоумен вовсе не против откровенного селфи. «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», — процитировала она в начале своего поста отрывок из романа Льва Толстого «Анна Каренина».

Далее в своей публикации Шульженко поразмышляла на тему развязавшейся драмы с неверностью Глушко. В частности, женщина осудила Королеву за откровения телеведущей Ксении Собчак, где всю вину за случившееся она переложила на обстоятельства.

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⠀⠀⠀⠀⠀⠀🖤🖤🖤 «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему.» Лев Толстой «Анна Каренина» _____________________________________ Как же это мило, когда люди не берут на себя ответственность за свои поступки, когда виноваты все вокруг: проститутки, клофелинщицы, вещества, злобные зелёные человечки (или это были сущности, я просто не заметила, тоже была под «веществами»🤔), ретроградный меркурий, ТВ, СМИ, Эрнст в конце концов, ах нет, не он, заговорщики против него! Да кто угодно, можно перечислять и дальше дурацкие оправдания и предположения, но это не ко мне, это к тому, кто на 200% м@@@к (буквы можете сами поставить, кому как нравится). «СМИ виноваты», а я им хочу сказать спасибо зато, что дали мне возможность защитить себя! Ибо с имеющимся административным ресурсом, люди со звездой во лбу могут творить, что угодно! А мне простой смертной (я причисляю себя к таким), что делать? Как защитить себя? Тихо и мирно смириться с тем, что хотят на меня повесить? Почему никто упорно не хочет слышать, что я всё предала огласке только после того, как объявили о несуществующей пропаже, у меня не было другого выбора, меня обвинили в том, чего я не совершала и могли дать срок!!! Одумайтесь!!! А что это за видео?))) Это что Хит Парад любовниц, которые разрушили семьи?) Ну тогда если исходить из этой логики, то там не хватает только одной фотографии!!! Наслаждайтесь!!! 😘 P. S: можете обвинять меня в цинизме, отсутствие души и ума, но мне плевать, я больше никогда, никогда не дам себя в обиду!!! 🧡🧡🧡Всем любви, мира и гармонии!!! 🧡🧡🧡 ________________________________________________ #ЕслиТыШипыПосеешьВиноградНеСоберёшь #tbt #СМИ #АнастасияШульженко #DontGrowUpItIsaTrap #ShulzhenkoAnastasiya

Публикация от Анастасия Шульженко (@anastasiya.shulzhenko) 19 Окт 2020 в 6:15 PDT

Она пояснила, что походы на телевизионные программы дали ей возможность донести до людей правду и поставить на место тех, кто «со звездой во лбу может творить что угодно». При этом Анастасия настаивает, что у нее не было другого выбора, поскольку отказавшись от участия в ток-шоу, она могла бы не доказать свою непричастность к загадочной пропаже драгоценностей Наташи Королевой.

«Можете обвинять меня в цинизме, отсутствие души и ума, но мне плевать, я больше никогда, никогда не дам себя в обиду!» — резюмировала любовница Тарзана.

Публикация Шульженко собрала массу доброжелательных комментариев. Вместе с тем некоторые интернет-пользователи напомнили ей про «бумеранг судьбы» за уведенного из семьи мужчину.

Личная жизнь Наташи Королевой и Тарзана уже месяц находится под наблюдением СМИ. Скандал произошел из-за измены стриптизера жене с молодой актрисой Анастасией Шульженко, которая утверждала, что забеременела от него. После резонансной истории отношения между звездной парой и девушкой начали ухудшаться с каждым днем. После наделавших шуму эфиров на телевидении Анастасия подкараулила Тарзана у гримерки и попыталась поговорить с ним. Танцор резко отреагировал на появление бывшей любовницы и оттолкнул ее. В результате инцидента, как рассказала Анастасия, она получила сотрясение мозга и начала терять зрение. Теперь Шульженко вместе со своим адвокатом собирается искать правду в суде.

В свою очередь Наташа Королева своего мужа всячески поддерживает, считая, что ее супруга просто подставили. С точки зрения певицы, вся эта история была выгодна телеканалам, желающим снять программы с высоким рейтингом, а также добивающимся известности любовницам Тарзана. Все случившееся исполнительница изменой не считает.

Артем Кошеленко

Оригинал материала: «Московский Комсомолец»

«Московский Комсомолец», 14.10.20, «Сексолог предрекла Тарзану половое бессилие после скандала с изменами»

Мужу певицы Наташи Королевой Тарзану (Сергею Глушко) грозит импотенция, заявила «Собеседнику» сексолог Елена Перелыгина. Она отметила, что так оно и будет, если мужчина не исправиться, и не изменит свое поведение.

Перелыгина отметила, что лично знакома с Тарзаном. Тот в общении с женщинами всегда ведет себя чересчур активно. Узнав, что она сексолог, Глушко обнял Перелыгину и припал головой к ее груди. Напомним, что Тарзан ранее кидался и на Собчак, которая брала у него интервью. Перелыгиной же после той истории с Тарзаном пришлось непросто, и она целый год восстанавливала отношения с мужем. «Учитывая, что он не только обнимал меня и проявлял знаки внимания, но ещё и подарил букет цветов, мой муж заподозрил неладное. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы вернуть отношения в нормальное русло», — поведала специалист.

Перелыгина считает, что Наташе Королевой из-за скандала с изменой Тарзана пришлось непросто. Певица подавлена, но все же справится со стрессом. Тарзану же сексолог советует унять свою страсть, иначе ничего хорошего не выйдет. Ведь чем больше у мужчины женщин, тем меньше он реагирует на них со временем. «Сережа, запомни: мужчинам, которые так себя ведут, грозит половое бессилие», — обратилась к нему Перелыгина.

Также она добавила, что Тарзану 50 лет, и возраст работает против него. Меньше вырабатывается тестостерона, возникает пресыщенность. Муж должен быть верен Королевой, добавила эксперт.