Пришельцы в виде «сумок с желе» или странный случай в Швеции

24.10.2020, 11:47, Разное

Этот случай в уфологии чаще всего носит название "Пузыри из Домстена" (Domsten Blobs). В 1958 году двое жителей Швеции подверглись нападению группы (стаи?) пульсирующих желеподобных существ на отдаленной безлюдной дороге, окутанной туманом.

20 декабря 1958 году двое друзей – 25-летний Ханс Густафссон и 30-летний Стиг Ридберг ехали на автомобиле из городка Хёганас в городок Гейзенберг, чтобы погостить в доме матери Густаффсона – Анны Берггрен. Дорога была окутана густым туманом и Густаффсон ехал на самой маленькой скорости, чтобы не наткнуться на какое-нибудь препятствие.

Было уже очень поздно, около 3 часов ночи, когда они решили остановиться на обочине, чтобы отдохнуть и размять ноги. Это было неподалеку от деревни Домстен, что рядом с проливом Эресунн. Никто из двоих мужчин не мог предвидеть, что тут их уже поджидает самый травмирующий опыт в их жизни.

Внезапно оба заметили необычное зеленое свечение, идущее от края леса, что находился от них примерно на расстоянии 45 метров. Мужчин охватило любопытство и они решили сходить туда и посмотреть что там такое. Наверное они позабыли про первое правило каждого фильма ужасов – не ходить туда, где видишь или слышишь что-то странное.

Лес тоже был окутан туманом, но и это не отпугнуло шведов и они уходили все дальше и дальше за деревья. Вот они наткнулись на знак "Ставить палатки запрещено" и тут же замерли от удивления, увидев впереди ярко сияющий дискообразный объект, стоящий на земле. Диск был довольно небольшим по параметрам, всего около метра в высоту и три метра в ширину.

"Тарелочка" стояла на земле на ногах-опорах, каждая из который в длину была около 60 см. Ее цвет был неопределенным, она переливалась разными цветами, но светилась зеленоватым светом.

Шведы начали осматривать объект и внезапно увидели, что окружены со всех сторон "живыми мешками с желе", по крайней мере эти существа выглядели именно так. Они были вытянутой формы и в высоту были около метра.

"По виду они напомнили мне микроскопических простейших, только были немного темнее и имели голубоватый цвет. Они прыгали и прыгали словно шарики живого желе", – позже рассказывал Ридберг журналистам.

Некоторое время "желе" не угрожало шведам, но потом эти аморфные существа вдруг набросились на мужчин и начали "окутывать" их конечности своими податливыми и студенистыми, но при этом необычно крепкими телами. По словам Ридберга, они словно попали в ловушку из магнитного теста.

От живых студней очень неприятно пахло, они присосались своими телами к телам шведов, а потом начали с силой утягивать их в сторону "тарелочки". Густафссон описал их вонь как смесь запаха эфира и сгоревшей колбасы".

Мужчины очень напугались и выброс адреналина придал им сил, они начали сильнее сопротивляться "мешкам с желе". Но не тут то было. По словам Ридберга, эти существа словно могли читать их мысли, каждый раз, когда он резко дергался, они словно предугадывали этот маневр и снова сильно хватали его студенистыми отростками.

Однако в конце концов Ридберг оказался сильнее и ему удалось вырваться из цепких хваток "желе". Он тут же на всей скорости побежал обратно к машине, но потом вспомнил про своего друга и оглянулся. Он увидел как Густафссон из последних сил упирается, схватившись обеими руками за знак "Ставить палатки запрещено".

Живое желе уже полностью захватило его ноги и поднималось к груди и рукам. Потом нижняя часть его тела начала приподниматься в воздух (левитировать) и ее начало тянуть в сторону "тарелочки". Густафссон ощущал, что еще немного и он не выдержит и его окончательно утянет туда. Он с ужасом смотрел как убежал его друг и наверное уже мысленно прощался с жизнью.

Ридберг тем временем решил, что в одиночку он вряд ли поможет другу. Он снова побежал к машине, преследуемый "мешками с желе", а потом залез внутрь и начал громко жать на клаксон в попытке привлечь внимание других водителей.

И в этот момент они оба стали самыми счастливыми людьми на Земле, потому что против "мешков с желе" гудки клаксона внезапно сработали как опасное оружие. существа тут же бросили преследовать Ридберга, а те, что удерживали Густафссона бессильно упали на землю бесформенными кучками.

Потом все сгустки "желе" в панике бросились к своей "тарелочке", а Густафссон поднялся на ноги и побежал к машине. Когда он присоединился к Ридбергу в кабине, оба они увидели как ярко сияющий объект взлетел над деревьями с пронзительным свистом и умчался прочь, оставив после себя отвратительный резкий химический запах чего-то сгоревшего.

Густафсон и Ридберг сидели в своей машине в состоянии сильного шока и по их щекам текли слезы. Прошло около 20 минут, прежде чем они немного успокоились и поехали дальше по дороге. Прибыв в Гейзенберг, оба решили, что лучше никому о пережитом не рассказывать, оба боялись насмешек и возможных обвинений в психическом отклонении.

Три долгих дня после этих событий Ридберг и Густафссон молча и тяжело страдали. Ридберг не мог спать в течение 72 часов после события, и он, и Густафссон обнаружили, что они страдали от крайнего беспокойства и очевидных физических травм, таких как массивные синяки и покрасневшие глаза, – травмы, которые не остались незамеченными матерью Густафссона – Анной Берггрен, и его братом.

Не имея больше возможности хранить в секрете свой невыносимый секрет и симптомы посттравматического стрессового расстройства, мужчины рассказали обо всем семье Густафссона, после чего их худшие опасения сбылись – над ними начали смеяться и никто им не поверил.

Но так было лишь поначалу. Позже семья Густафсона все-таки поняла, что это не было лишь возможными галлюцинациями от алкоголя. Поэтому Анна Берггрен рассказала о случившемся журналистам крупнейшей шведской газеты "Helsingborgs Dagblad". После этого обоих пострадавших шведов вызвали на допрос в полицейский участок и этот допрос длился около 11 часов.

По общему мнению, официальная цель этого эпического интервью заключалась в том, чтобы развеять опасения шведских военных по поводу несанкционированного проникновения в их суверенное воздушное пространство неизвестными воздушными объектами – будь то международными или межгалактическими.

Во время этого допроса ни Густафссон ни Ридберг ни разу не были уличены во лжи, несоответствии или иных признаках подлога. А после были проведены несколько медицинских и психиатрических тестов, которые длились несколько дней. Согласно их выводам, Густафссон и Ридберг были признаны физически и психологически здоровыми молодыми людьми, которые просто пережили травмирующий опыт неизвестного происхождения.

Несмотря на это, шведские военные все равно публично осудили эту историю как розыгрыш.

Свен Шалин, шведский уфолог, проводивший интервью с Густафссоном и Ридбергом 7 января 1959 года, счел, что показания пары достоверны, и даже попытался выдвинуть гипотезу относительно внегравитационных способностей инопланетного существа. Он объяснял это особенными завихрениями или иными концентрациями энергии, способными влиять на гравитационное поле.

В последующие годы ни в Швеции, ни в других странах ничего подобного не происходило. Так что либо два шведа настолько сильно испугали "мешки с желе" гудками клаксона, либо эти существа избрали другую тактику.