Звезда “Гарри Поттера” Джесси Кейв стала мамой в третий раз

22.10.2020, 19:20, Разное

В этом году среди актеров “Гарри Поттера” – настоящий бейби-бум: весной впервые стал отцом исполнитель роли Рона Уизли Руперт Гринт; в июле Девон Мюррей сообщил, что также готовится к новой роли родителя; в конце августа первенец родился у Скарлетт Бирн. Теперь же новость последовала от Джесси Кейв, исполнительницы роли Лаванды Браун и несостоявшейся возлюбленной Рона. Пару часов назад она сообщила своим подписчикам в Instagram, что стала мамой – причем уже в третий раз. У актрисы родился сын, правда, пока он находится под наблюдением врачей в реанимации.

Авраам “Бэм” Бенджамин. Наш малыш родился рано утром вчера, через 40 минут после того, как у меня отошли воды. Немного экстремально, но его пинки были такими же на протяжении всей беременности! Этот опыт очень отличается от того, что у меня был от двух предыдущих родов… гораздо более ужасающий и неподвластный мне. Сейчас мы находимся в отделении интенсивной терапии для новорожденных, но он сильный мальчик и в данный момент это самое безопасное для него место. Спасибо, муж @alfiebrowncomedian, за то, что был таким прекрасным (снова) и сделал эту фотографию через несколько секунд после рождения сына и всего за несколько минут до того, как его утащили из наших рук… Честно говоря, это один из самых сложных моментов в моей жизни…. Надеюсь, он будет рядом с нами очень скоро, и все будет гораздо идеальнее, – написала Джесси.

Напомним, больше всего Кейв запомнилась зрителям “Гарри Поттера” по шестой части известной франшизы – “Гарри Поттер и Принц-полукровка”. В этом фильме она играла возлюбленную Рона Уизли Лаванду Браун, особу влюбчивую и довольно эмоциональную. Какие-то качества этой героини, похоже, присущи и самой Джесси: ее роман с отцом уже троих своих детей, комиком Алфи Брауном, похож на настоящие американские горки, в которых за каждым поворотом скрываются неожиданности.

Алфи и Джесси

Достаточно сказать, что отношения эти начинались и заканчивались несколько раз – а в итоге в какой-то момент привели к многодетному семейству. С Алфи Джесси познакомилась во время юмористического фестиваля в Эдинбурге в 2010-м, и в последующие годы они постоянно то возобновляли, то прекращали роман. 4 октября 2014 года на свет появился их первенец, мальчик Донни Браун, – причем зачат он был вследствие секса на одну ночь, когда расставшиеся на тот момент Алфи и Джесси решили вспомнить былое. Два года спустя, 21 июля, у пары родилась дочь Марго. Спустя всего 10 недель после этого Алфи принял решение уйти из семьи. Однако в 2018 году они вновь воссоединились.

Джесси с сыном Донни и дочкой Марго