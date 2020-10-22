Лили Джеймс впервые дала интервью после публикации скандальных фото с Домиником Уэстом

22.10.2020, 17:25, Разное

После того как мир узнал о романе “Золушки” Лили Джеймс с женатым актером Домиником Уэстом, журналисты иностранных изданий только и мечтали получить от актрисы комментарий (Доминик, на их счастье, тянуть с заявлениями не стал). Но Лили отменила все запланированные ранее интервью, пресс-конференции и телешоу, даже несмотря на разгар промо-кампании ее нового проекта “Ребекка”. Сегодня Лили все же сделала исключение, появившись на шоу Джимми Фэллона The Tonight Show.

Лили Джеймс и Джимми Фэллон

Конечно, формат передачи Фэллона не предполагает провокационных вопросов и жареных фактов. Ведущий не ставил Лили в неудобное положение, разговаривая лишь о “Ребекке” и прочих ее проектах, однако зрители и СМИ заметили, как сильно нервничала актриса, то и дело поправляя одежду или волосы.

Напомним, в начале прошлой недели в распоряжении мировых СМИ оказались весьма любопытные фотографии, на которых Лили Джеймс целовалась с 50-летним актером Домиником Уэстом. Важная деталь – звезда фильмов “Гордость”, “Чикаго”, “Звездные войны: Эпизод 1 – Скрытая угроза” и сериала “Любовники” 10 лет женат, и с супругой они воспитывают четверых детей.

На следующий день после публикации этих скандальных фото сам Доминик и его жена Кэтрин Фицджеральд вышли на встречу толпе фотографов и репортеров, поджидавших их у особняка в Уилтшире. Ни Доминик, ни Кэтрин не выглядели подавленными, напротив, они светились от счастья, позировали в обнимку и даже поцеловались. В руках Кэтрин держала белый плакат с надписью:

Наш брак крепкий, и мы до сих пор вместе.

Доминик с женой на следующий день после публикации скандальных фото

Лили же на подобное не решилась. Актриса, наоборот, отменила все запланированные ранее договоренности. В частности, в последний момент Лили отказалась от участия в съемках шоу America’s Today Show и The Graham Norton Show. Также она появилась на Hollywood Foreign Press через день после публикации фотографий, но отменила интервью за 45 минут до его начала.

Это было двухдневное мероприятие. В первый день к Лили присоединились продюсеры, которые защищали ее от любого, кто мог бы задать ей неудобные вопросы. Во второй день, когда все журналисты готовились к встрече с ней, она отменила все в последний момент и уехала без объяснений, – отмечает инсайдер издания Page Six.