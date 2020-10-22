Скандалы: Сергея Милейко забрили на дело

22.10.2020, 11:05, Разное

По подозрению в мошенничестве с парикмахерской задержан бывший замдиректора Росгвардии, курировавший тыловое обеспечение

Как стало известно “Ъ”, бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко был задержан в среду военными следователями СКР в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве. По версии следствия, еще в 2012 году жена генерала незаконно получила по заниженной стоимости в доме для военных в подмосковной Балашихе нежилое помещение, где впоследствии открылась парикмахерская. Одновременно генерала проверяют на причастность к махинациям с контрактами на поставку форменного обмундирования в Росгвардию, которые он курировал как главный тыловик ведомства. В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании господину Милейко меры пресечения.

По данным “Ъ”, в квартиру Сергея Милейко в Балашихе следователи военного следственного управления (ВСУ) СКР по Москве пришли с обыском в среду утром в рамках возбужденного накануне уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Поводом для расследования, по предварительным данным, стали результаты проверки военной прокуратуры, начатой по инициативе руководства Росгвардии. В частности, помимо прочего внимание привлекло нежилое помещение в доме №46 Дзержинского микрорайона Балашихи, которое принадлежит жене генерала Галине Милейко. Выяснилось, что сам этот дом был в свое время построен для семей военнослужащих тогда еще внутренних войск МВД — бойцов и офицеров расквартированной рядом знаменитой отдельной дивизии оперативного назначения (ОДОН) имени Дзержинского. В 2012 году помещение общей площадью 232,3 кв. м оказалось в собственности госпожи Милейко, а в нем самом открылась парикмахерская «Для вас». Документы об отчуждении из внутренних войск и передаче помещения в частные руки, как выяснили прокуроры и следователи, оформлял начальник квартирно-эксплуатационного отдела дивизии Дзержинского майор Кирилл Прокудин.

По версии СКР, сначала с помощью подложных документов помещения будущей парикмахерской были оформлены на пожилую родственницу офицера Галину Пискунову, а затем их перепродали по заниженной стоимости, всего за 980 тыс. руб., уже самой Галине Милейко.

Между тем, по предварительной оценке следствия, стоимость помещения составляет порядка 21 млн руб.

Надо отметить, что, когда проворачивалась эта афера, ее супруг являлся заместителем командира ОДОН по тылу, а на момент оформления помещения в собственность уже получил повышение до заместителя командующего Московским округом внутренних войск. По некоторым данным, майор Прокудин не только полностью признал свою вину в мошенничестве, но и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве. Одним из его условий является раскрытие роли генерала Милейко как в афере с нежилым помещением для парикмахерской своей жены, так и в других его возможных злоупотреблениях и хищениях.

После обыска в квартире Сергей Милейко был доставлен на допрос к следователю ВСУ СКР, по результатам которого его задержали на 48 часов как подозреваемого в совершении преступления (ст. 91 УК РФ). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения для 58-летнего генерал-лейтенанта в отставке. Не исключено, что, учитывая возраст и былые заслуги господина Милейко, имеющего многочисленные награды и именное оружие, следователи не станут требовать заключения его под стражу, ограничившись ходатайством о домашнем аресте.

Между тем, как утверждают источники “Ъ”, вопрос о незаконно полученном помещении под парикмахерскую в Балашихе может оказаться не единственным к уже бывшему главному тыловику Росгвардии.

По имеющимся данным, следователи столичного главка СКР расследуют сразу 11 уголовных дел по фактам предполагаемых хищений бюджетных средств и злоупотреблений при закупках форменного обмундирования для нужд ведомства у единственного поставщика — компании «Спецшвейснаб». Гендиректор этой компании Игорь Шальнов сейчас находится под домашним арестом. Расследование дела предпринимателя, по которому он проходит вместе с «неустановленными лицами», пока не закончено, сообщили “Ъ” в СКР.

В Росгвардии оперативно ответить на запрос с просьбой прокомментировать информацию о задержании своего бывшего генерала не смогли.

Надо отметить, что почти вся карьера уроженца Подмосковья Сергея Милейко была связана со службой во внутренних войсках МВД и Росгвардии. После окончания в 1984 году Харьковского высшего военного училища МВД СССР и военной академии в 1994 году он зачастую занимался материально-техническим обеспечением силовых подразделений. При этом успешную карьеру Сергея Милейко многие связывали с другим известным выходцем из внутренних войск — генерал-полковником Сергеем Меликовым, недавно ставшим и. о. главы Дагестана. Именно он был комдивом ОДОН в период, когда Сергей Милейко служил в ней его заместителем. Позже господин Меликов в 2014 году был назначен полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе, а Сергей Милейко и здесь стал у него заместителем. После возвращения генерала Меликова на военную службу в 2016 году он стал первым заместителем директора Росгвардии, господин Милейко также вернулся в строй. В 2017 году ему было присвоено звание генерал-лейтенанта, и он был назначен заместителем директора, курирующим тыловые вопросы, включая департамент госзакупок. Причем эту должность он якобы получил под личные гарантии Сергея Меликова, который тогда во многом определял кадровую политику ведомства и поручился за своего давнего сослуживца. Впрочем, уже в 2019 году после соответствующей служебной проверки со стороны руководства Росгвардии Сергей Милейко покинул свой пост.

Сергей Сергеев