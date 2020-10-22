Боевые дельфины и прочая боевая морская живность

22.10.2020, 10:04, Разное

Сделав сушу ареной для войн, человек скоро перенес военные действия и на море. Однако вода – чужая для человека среда, и он начал искать себе в ней помощника.

Первой была Россия

Первым, кто предложил использовать морских животных в военных целях, был русский знаменитый дрессировщик Владимир Дуров. В 1915 году он предложил использовать дельфинов и морских львов для борьбы с немецкими подводными субмаринами. Под Балаклавой была создана секретная база, где знаменитый дрессировщик работал с морскими животными.

Вскоре об этом узнали немцы. В один из дней Дуров, придя утром на базу для очередной тренировки, обнаружил, что все животные мертвы. Как оказалось, их отравили. Делом занялись флотские контрразведчики, но грянул 17-й год, и следствие прекратилось само собой.

В 1939 году работы по дрессировке боевых дельфинов проводились в Швеции, но если России помешала революция, то Швеции – Вторая мировая война.

Боевые дельфины «made in USA»

Идею реанимировали американцы. «Кастинг» проходили представители 19 видов животных, в том числе акулы и морские пернатые. Наиболее подходящими для военной службы были признаны все те же дельфины и морские львы. Определившись с выбором, военные развернули масштабную программу по подготовке и использованию морских млекопитающих в военных целях. Своих «бойцов» США впервые «опробовали» во время Вьетнамской войны.

Боевые пловцы вьетконга регулярно пускали на дно американские военные и транспортные суда в бухтах Дананга, Сайгона и Камраня. Для обеспечения безопасности своих портов американцами была проведена операция «Быстрый поиск» с привлечением дельфинов и морских львов. Во Вьетнам были доставлены 6 животных, прошедших обучение на базе Сан-Диего (Калифорния). С их помощью в течение 15 месяцев были пойманы и обезврежены около 50 пловцов-диверсантов. Погибли два советских подрывника-аквалангиста.

В войне в Персидском заливе (1991 год) приняли участие 75 американских «боевых морских млекопитающих». По информации Пентагона, животные использовались для поиска мин, и только в бухте порта Умм-Каср ими были найдены более 100 штук. Дельфин по имени Таффи был произведен в сержанты.

Морская биологическая программа США продолжается, в 2007 году на нее было выделено 14 миллионов долларов. На сегодняшний день в составе ВМС США числятся 5 подразделений морских млекопитающих, где «проходят службу» 75 дельфинов и около 20 морских львов. Основными задачами этих подразделений являются: поиск и уничтожение якорных и донных морских мин, обнаружение подводных диверсантов и субмарин противника, подрыв морских целей, обнаружение затонувших объектов, защита аквалангистов от акул.

Советские боевые дельфины

В СССР также готовили дельфинов-военнослужащих. Проект находился под контролем Главкома ВМФ адмирала Горшкова. В 1967 году в Казачьей бухте под Севастополем проходили дрессировку 50 животных. Даже находясь в вольере, дельфины обнаруживали пловца на расстоянии до 500м. Результативность в дневное время достигала 80%, в ночное – 60%. В открытом море показатель достигал 100%. В ходе учений по защите дельфинами акватории порта не было ни одного прорыва, все «диверсанты» были «выявлены и уничтожены».

Особенно радовали военных способности дельфинов находить предметы под водой, самые мелкие, вплоть до гаек. Огромное количество мин и торпед, оставшихся после ВОВ а также неразорвавшихся во время учений, были найдены, подняты и обезврежены. С помощью своего природного радара, дельфины находили предметы, находящиеся под полуметровым слоем ила, что было просто не по силам аквалангистам. Однажды по их «наводке» подняли автоматическую мини-субмарину, утерянную 10 лет назад. Радости военных, которых начальство не уставало 10 лет подряд попрекать утерянной подлодкой, просто не было предела.

Несколько слов о мифах и перспективах на будущее

Вопреки мифам, дельфинов не учили убивать людей, только обнаруживать. Дело отнюдь не в миролюбии военных, просто после атаки, закончившейся гибелью человека, животные испытывали сильный стресс, впоследствии саботировали команды и становились непригодными к дальнейшему использованию. Недаром о дружелюбии дельфинов складывались легенды. А вот морские львы и тюлени сантиментами не страдали и спокойно тыкали аквалангистов отравленными иглами и ножами.

В 1991 году крымский дельфинарий стал украинским и этот факт сразу же самым скорбным образом сказался на его судьбе. Воспитанных еще советскими специалистами дельфинов продали Ирану (как заявили чиновники, «для использования животных в исключительно мирных целях!»). Тренеры уволились и уехали в Россию. Но теперь, когда севастопольский дельфинарий вновь стал российским, работы по подготовке боевых дельфинов будут возобновлены, об этом уже заявили ответственные представители ВМФ РФ.