 

«Не дадим украсть нашу работу» – в Польше сторонников Тихановской избили украинские сборщики клубники

22.10.2020, 9:44, Разное

Четверо сторонников международно-избранного президента Белоруссии Светланы Тихановской были избиты в пригороде польского Лодзя, сообщает NEXTA.

Полиция задержала группу сезонных рабочих из Украины в возрасте от 18 до 35 лет, которые напали на белорусов из-за опасений за свои рабочие места.

Задержанным предъявлено обвинение в покушении на иностранного государственного деятеля: один из пострадавших оказался министром обороны правительства Тихановской, а ещё двое – депутатами её Верховного совета. Злоумышленники объяснили свой поступок тем, что, по их мнению, политика Светланы Тихановской направлена на замещение украинских сезонных рабочих на территории Польши и стран Балтии белорусскими заробитчанами. Приток гастарбайтеров из соседней страны приведёт к снижению зарплат, что негативно скажется на благосостоянии украинских семей.

– Пусть эта [президент] Светка [Тихановская] ищет себе другую страну, куда на заработки ездить. Польскую поляну мы держим. Тут ещё мой прадед клубнику собирал до Революции, дед мой собирал, отец собирал, я собираю и дети мои собирать будут. Это наша исконная профессия. А белорусы вон пускай в Московию на заработки ездят. Нечего раскачивать там лодку, если это невыгодно простым украинцам, — сказал задержанный житель Житомира Тарас С.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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