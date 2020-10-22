 

Роскомнадзор аннулирует лицензию сарафанного радио

22.10.2020, 9:00, Разное

Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций и связи (Роскомнадзор) провела внеплановую проверку одной из старейших российских радиостанций и пришла к выводу о нарушении сарафанным радио целого ряда требований закона РФ «О средствах массовой информации», а также положений законодательства в части, регулирующей деятельность НКО-иностранных агентов.

– Поводом для проверки стали распространяемые посредством сарафанного радио фейковые сообщения о целом ряде представителей власти. Такие сообщения в юмористической форме поступили в том числе сотрудникам Роскомнадзора путем традиционно используемых сарафанным радио способов распространения: персональных устных аудиотрансляций в местах сбора граждан с целью приема пищи, — пояснил глава Роскомнадзора Андрей Липов.

Как сообщается на официальном сайте регулятора, проверка заняла 15 лет в связи с обнаружившимся длящимся характером правонарушения и необходимостью изучения большого количества архивных материалов. В частности, материалы расследования указывают, что наиболее ранних из зафиксированных эпизодов деятельности сарафанного радио относится к времени Перестройки в бывшей РСФСР, в связи с чем несут угрозу для безопасности государства и основам конституционного строя.

Эксперт НИИ Радиосвязи и телекоммуникаций, кандидат физико-математических наук Сергей Волновой, чье заключение легло в основу результатов проверки, в ответ на вопрос о том, почему Роскомнадзор обнаружил вещание сарафанного радио лишь спустя много лет, пояснил, что «в связи с тем, что большое количество граждан переведены на удаленную работу, мощность распространения сигнала и частота выхода передач по сарафанному радио возросли экспоненциально, что позволило наконец зафиксировать передачу».

В настоящее время неизвестно, намерена ли редакция сарафанного радио обжаловать решение Роскомнадзора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.09 / Россияне испугались: как Лукашенко мог, но не стал главой Союзного государства

10.08 / Мнение: Три варианта развития ситуации в Белоруссии

03.09 / На Луне найдена загадочная ржавчина

14.10 / В Москве откроется выставка написанных заключенными картин

20.09 / Для снижения цен на билеты в эконом-классе «Аэрофлота» появится гравитационный туалет

16.09 / BMW создает технологию распознавания дороги

17.07 / Регулярный секс оказался способным снизить риск смерти от рака

30.07 / Политика: Минск шантажирует Москву выдачей россиян Киеву

26.07 / The Washington Post: У США и России есть редкая возможность работать вместе над мирным соглашением по Карабаху

23.09 / Мнение: “Кавказ 2020”. 21-22.09.2020

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска