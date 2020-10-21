Максим Матвеев, Ирина Старшенбаум и другие на онлайн-премьере сериала “Шерлок в России”

21.10.2020, 18:10, Разное

Картину представили актеры Максим Матвеев, Ирина Старшенбаум, Владимир Мишуков, генеральный директор START Юлия Миндубаева и продюсер Александра Ремизова. Ведущим шоу стал Евгений Рыбов. За время прямого эфира трансляцию успели посмотреть более 3 миллионов человек.

Владимир Мишуков, Александра Ремизова, Максим Матвеев, Ирина Старшенбаум и Юлия Миндубаева Ирина Старшенбаум Владимир Мишуков

Участники шоу рассказали о создании проекта, самых сложных сценах и ярких впечатлениях от съемочного процесса. Гости ответили на вопросы журналистов, а также прошли тест на знание России.

Мой герой – доктор Карцев – с некоторым пренебрежением относится к британцу Холмсу, – говорит Владимир Мишуков. – Одна из идей сериала – столкнуть две культуры, показать их конфликт. Ситуация обостряется тем, что биография моего персонажа пересекается с историческими событиями – англо-русской войной. Соответственно, когда Шерлок приезжает сюда, Карцев как представитель русской культуры сталкивается с ним в конфликте.

Максим Матвеев и Владимир Мишуков

Нами сохранена внешняя атрибутика – трубка, камин, кресло, и, конечно, тонкий ум, – отмечает Максим Матвеев. – Обстоятельства, в которые попадает Шерлок, а именно – другая страна, раскрывают его по-другому. Английское общество, как мне кажется, больше ориентировано на человека, личность, личное пространство. И когда человек с такой формацией попадает (как ему кажется) в отсутствие системы, в хаос, где люди открыто и темпераментно выражают свои чувства – то есть в Россию, эта реальность начинает менять его.

Мы знаем, что Шерлок – социопат, гений, который считает чувства атавизмом, мешающим ему в работе, и избегает их. Но здесь мы видим, как на него влияет среда, окружающие люди, и он в открытую уходит в эти чувства, в эту любовную линию. Также в сериале есть любопытная трактовка всех причинно-следственных связей Шерлока: почему он такой, какой есть. Большая часть сериала, посвящённая снам Шерлока о детстве, и только к концу зритель сможет расшифровать, что же на самом деле произошло, что движет Шерлоком, почему он так неистово пытается найти этого преступника и видит его буквально в каждом. Его дар – это скорее не сверхспособность, а тяжёлый крест, с которым ему очень сложно существовать.

Максим Матвеев и Ирина Старшенбаум

По сюжету Шерлок Холмс (Максим Матвеев) идет по следу Джека Потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне несколько женщин, каждый раз оставляя на месте убийства послания, адресованные сыщику. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал… в Российскую Империю. Сняв комнату на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков), Холмс вместе с ним распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции. В Санкт-Петербурге никто не слышал о дедукции – методы лондонского детектива всерьез не воспринимают. Еще одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья (Ирина Старшенбаум), отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование.

Премьера сериала для всех зрителей видеосервиса START состоится 22 октября, в этот день на сервисе появится два эпизода.