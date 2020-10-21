 

Президент Туркменистана рассказал, как придумал TikTok

21.10.2020, 15:02, Разное

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов рассказал, как ему пришла идея по созданию самого известного в мире ресурса для распространения коротких мобильных клипов, более известному как TikTok. По словам уважаемого президента, однажды с тайным государственным визитом Ашхабад посетил генеральный секретарь Компартии Китая Си Цзиньпинь. Дорогой гость уважаемого президента попросил дружеского совета у одного из мудрейших руководителей мира и получил его.

«Мой дорогой друг Си спросил у меня, как создать такой сервис, который затмит Facebook и Youtube. Этот вопрос, как сказал он, жизненно важен для экономики Китая. Я сказал, никто не готов смотреть унылые видео часами, также большинство жителей планеты не знают других языков, кроме родного. Я сразу предложил концепцию коротких музыкальных видео на примере танцев под популярные мелодии и даже сам показал моему другу Си несколько движений и записал на телефон. Он сохранил это себе, а потом я увидел пару моих па, стремительно набирающие лайки», — сказал Бердымухамедов.

Рассказал уважаемый президент Туркменистана и об истории появления названия для китайского сервиса.

«Я смотрел на часы и слушал. Тик-так, тик-так. Я и предложил своему другу Си такое название, но он то ли неправильно услышал, то ли решил внести изменения. Так появился TikTok», — заключил туркменский лидер.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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