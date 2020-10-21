7 жутких фактов о трупной медицине

21.10.2020, 12:50, Разное

Когда европейцы начали узнавать о дальних землях вроде Африки или Америки и услышали про живущие там племена каннибалов, они истово порицали их как варваров и грешников. При этом сами они активно поедали чуть ли не каждую часть человеческого тела.

Для европейцев поедание частей тела человека долгое время почему-то не приравнивалось каннибализму. Разница указывалась в том, что они употребляли эти части тела как лекарство. Однако разница была на самом деле не велика.

7. Вкусные мумии

В Средние века европейские врачи начали очень активно использовать тела древнеегипетских мумий в медицине. В 1424 году власти Каира обнаружили группу людей, которые признались в том, что вытаскивали мумии из гробниц, кипятили их в воде и собирали в бутылки "масло", которое поднималось на поверхность котла.

После эти бутылки продавались европейцам за 25 золотых монет каждая. Всю группу преступников осудили и посадили в тюрьму на долгий срок.

Во времена Шекспира в 1580-х годах один путешественник из Англии рассказывал, что видел в Каире тела "древних людей", которые были на вид практически неповрежденными и которых вытаскивали из древней пирамиды. А ученик британского торговца Джон Сандерсон незаконно перевез груз из мумий весом более 300 кг.

В конце 17 века египетские мумии стало намного труднее продавать в Европу из-за ужесточения законов и того, что мумии стали банально заканчиваться. Тогда торговцы начали подбирать с улиц трупы умерших прокаженных, нищих или вообще верблюдов или коров. Их мясо коптилось и обрабатывалось таким образом, чтобы напоминало старую мумию.

6. Красная настойка

"Возьмите труп рыжего человека, свежим, цельным, без ран и пороков, в возрасте 24 лет, умершим насильственной смертью (то есть не от болезни). Оставьте его под Луной на один день и одну ночь.

Потом разрежьте мускулистую плоть этого человека и посыпьте ее порошком мирры, небольшим количеством алоэ, затем замочить пока не станет нежным, а потом повесить куски в сухом и тенистом месте, пока не высохнут. Из этой обработанной плоти можно изготовить красную настойку".

Этот рецепт был очень популярен среди последователей Парацельса (умер в 1541 году) и многие из них были очень влиятельными. К примеру сэр Теодор Турке де Майерн (1573-1655) был назван врачом всей Европы. За свою долгую карьеру он лечит Генриха IV, секретаря Елизаветы, Роберта Сесила, Якова I, Джона Донна, Карла I, Карла II и Оливера Кромвеля.

Можно лишь догадываться сколько красных настоек изготовил за карьеру лишь один этот врач, а ведь их было множество.

5. Папа-вампир

В июле 1492 года Римский папа Иннокентий VIII скончался после длительной болезни. Одним из способов продлить его жизнь был назван следующий: Папский врач нашел трех здоровых юношей и попросил их придти в некое место, пообещав каждом по дукату. Те согласились, но когда пришли в условленное место, на них напали, убили, а их кровь аккуратно собрали в емкости.

Вскоре Иннокентию VIII были принесены кубки с еще теплой кровью и врач убедил его выпить эту кровь, пообещав, что она вернет ему силы и здоровье. Хотя бы частично. Правда это не помогло и вскоре папа скончался.

Эта история дошла до нас благодаря записям Стефано Инфессура, который был современником Иннокентия VIII и одним из его критиков. Можно ли доверять его записям? Ученые показывают, что метод с питьем свежей человеческой крови в те времена был достаточно распространен и случай с папой был просто "слегка" эстремален, потому что людей убили ради их крови.

Марсилио Фичино (1433-1499) был одним из самых уважаемых деятелей Европы эпохи Возрождения и он тоже считал, что старики могут исцелиться и омолодиться, если будут пить кровь подростков, которые были "чистыми, счастливыми и сдержанными".

В 1777 году некий Томас Мортимер утверждал, что в конце 15 века мнение о том, что питье крови молодых людей даст старикам бодрость и силу, было чрезвычайно распространенным. Он также добавляет, что многие пили очень свежую кровь, которая была еще теплой. И что эта практика была запрещена во Франции лишь после того, как некоторые из высших дворян пили кровь юношей и "сошли с ума".

4. Короли-каннибалы

Король Яков I яростно отказывался принимать лекарство из трупов, которое ему предлагали его лекари, Карл II сам изготовлял такие лекарства, а из Карла I самого создали такие лекарство.

На самом деле Яков I был уникален в своем отказе от трупной медицины, но он в целом был очень неоднозначным человеком. Сообщалось, что он никогда не мылся, практически не менял одежды и так любил охоту, что мог сходить в туалет прямо в седле, чтобы не тратить время.

Что до Карла I, то когда в 1649 году его обезглавили, множество зрителей ринулись к эшафоту, чтобы обмакнуть свои платки в его крови. Они верили в то, что царская кровь может излечить болезни.

Карл II считается самым крупным "игроком" в мире трупной медицины, кроме него ни один монарх не увлекался подобным настолько преданно и увлеченно. Рассказывали, что он заплатил 6 тысяч фунтов за рецепт из человеческого черепа, который был изобретен химиком Робертом Годдартом в 1650-х годах.

Этот рецепт позже стал известен как "королевские капли" и они пользовались большим спросом среди элитных пациентов. Некая леди Энн Доспер пила их с шоколадом против депрессии, а еще их подавали королеве Марии на ее смертном одре в 1694 году. До этого они были первым лекарством, которое Карл II выпил за несколько дней до своей смерти.

Во Франции за десятилетия до этого император Франциск I (умер в 1547 году) всегда носил в своей сумочке кусок мумии на случай внезапной болезни. Также есть сведения, что британскому королю Вильгельму III давили пить напиток из толченного человеческого черепа от эпилепсии.

3. Аристократы-каннибалы

Аристократ Роберт Бойль, который стал известен как отец химии, перегонял человеческую кровь для различных методов лечения и иногда давал их пациентам из дворян под вымышленным названием, чтобы те не стеснялись глотать человеческую кровь. Однажды он даже заявил о чудесном выздоровлении благодаря такому напитку.

То есть в те времена некоторые аристократы, не осознавая этого, пили кровь человека как вампиры. Однако другая их часть вполне осознанно употребляла лекарства из человечины.

Лекарство от эпилепсии 1653 года включало "весовой пенни золотого порошка, шесть пенни жемчуга, шесть пенни янтаря, шесть пенни веса коралла и восемь гранов безоара", добавляя: "также вы должны положить немного порошка из черепа мертвеца". Это было описано в книге рецептов Элизабет Грей, графини Кентской.

Историк Элейн Леонг показала, что многие другие знатные женщины того времени делали свои собственные каннибальские лекарства, используя мумии, черепа, кровь и жир человека.

2. Ценные черепа

Во времена Карла II человеческие черепа ценились очень высоко, дороже чем любая другая часть человеческого тела. За один череп просили до 11 шиллингов. С черепа снимали тонкую костную стружку или вырезали кусочки костей и толкли их в порошок. Это считалось очень хорошим средством против эпилепсии и геморроя, а те самые "Королевские капли" лечили вообще все от депрессии до предсмертных состояний.

Самым ценным черепом был тот, на котором от лежания в сырой могиле вырастал слой мха. Этот мох тщательно сокребали и изготовляли из него лекарство против кровотечений из ран или из носа. Даже известный физик Роберт Бойль использовал такой мох когда однажды у него пошла носом кровь.

Мох с черепов мертвецов можно было найти в лондонских аптеках даже в 1750 году, а в 1770-годах, когда на трон взошел безумный король Георг III, все еще существовали пошлины на черепа, привезенные из Ирландии и ввозимые в Германию.

1. Целебный жир

В октябре 1601 года в голландском городе Остенде произошла битва голландцев с испанцами, вошедшая в историю как Осада Остенде. В какой-то момент группу испанцев заманили в ловушку и всех перебили, а потом на их трупы набежали голландцы, чтобы обыскать на предмет ценностей. Вскоре после этого в город потянулись голландцы с полными мешками, в них были не одежда и даже не оружие, а человеческий жир, который они срезали с трупов испанцев.

В те времена человеческий жир считался лучшим средством от ран и язв. Чаще всего источником его были палачи, которые вытапливали жир из тех казненных, а потом продавали его врачам. Такое происходило в Италии. Франции и Северной Европе. Некоторые врачи самостоятельно изготовляли из жира различные мази.

Подобное происходило и в 18 веке. В 1736 году в Норфолке повесился мужчина и было доказано, что это самоубийство, поэтому его нельзя было похоронить на кладбище. Жена убитого решила продать труп мужа хирургу и когда тот ощупывал тело, она заверила его, что в теле достаточно жира для необходимых нужд.

Официально конец практики трупной медицины наступил лишь к концу 18 века, когда против нее начали восставать образованные граждане. Они высмеивали ужасные лекарства прошлого и призывали очистить аптеки от трупов.

Но среди простого народа такие средства пользовались популярностью еще как минимум сто лет после этого. И даже в начале ХХ века в некоторых отдаленных частях Шотландии эпилептикам рекомендовали пить воду из черепа самоубийцы.