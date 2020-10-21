Анна Седокова и Янис Тимма, Екатерина Варнава и другие на премьере спектакля Константина Богомолова “Бесы Достоевского”

21.10.2020, 12:10, Разное

20 октября состоялась премьера нового спектакля Константина Богомолова “Бесы Достоевского”, которую посетили Владимир Познер, Вадим Дымов, Наталья Тимакова, Николай Басков, Марина Зудина, Павел Табаков, Анна Седокова и Янис Тимма, Александр Молочников и Екатерина Варнава, Мария Ивакова, Ольга Карпуть, Алена Ахмадуллина, Ольга Свиблова, Софья Капкова, Ксения Соловьева, Илья Бачурин и другие.

Константин Богомолов Владимир Познер Марина Зудина и Павел Табаков Николай Басков Юлия Прудько и Екатерина Варнава Александр Молочников Наталья Тимакова Анна Седокова и Янис ТиммаЭто первый спектакль Богомолова как режиссера после назначения художественным руководителем театра на Малой Бронной. Образы героев спектакля созданы художником Ларисой Ломакиной из актуальных коллекций ЦУМа, который выступил партнером постановки. “Бесы Достоевского” — это режиссерский опыт прочтения прозы Достоевского и результат полемического диалога с автором. “Бесы” это и детектив, и мелодрама. “Бесы” — это и реалии русской общественной жизни, остающиеся неизменными из века в век.

Следующие показы спектакля “Бесы Достоевского”, в котором принимают участие Елена Морозова, Никита Ефремов, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Куличков, Василиса Перелыгина, Александра Ребенок, Маруся Фомина и другие, пройдут 10-11 ноября в Барвихе Luxury Village.

Софья Капкова Мария Ивакова Ольга Свиблова Вадим Дымов и Максим Каширин Марианна Максимовская и Василий Борисов Ксения Соловьева Ольга Карпуть Среди гостей – Алена Ахмадуллина Дина Немцова Константин Богомолов и Михаил Друян Евгения Милова Андрей Колесников с женой Илья Бачурин Ирина Вольская Антон и Виктория Борисевич Ирина Зарькова Евгения Линович Виктория Манасир