Ушла из жизни Ирина Скобцева: реакция Светланы Бондарчук, Паулины Андреевой, Константина Крюкова, Ольги Слуцкер и других

21.10.2020, 12:10, Разное

Вчера в возрасте 93 лет из жизни ушла замечательная советская и российская актриса, народная артистка РСФСР, вдова Сергея Бондарчука и мать Федора Бондарчука – Ирина Скобцева. Сообщение об этом появилось на официальной Instagram-странице кинокомпании Федора – Art Pictures. Конечно, такое событие не смогло оставить равнодушным не только близких Скобцевой, но и множество ее коллег. Воспоминаниями о встрече с Ириной Константиновной и о том, какой след она успела оставить в их жизни, поделились Сергей Безруков, Юлия Снигирь, Ольга Слуцкер, Александр Роднянский и другие.

Константин Крюков:

Сегодня ушла из жизни моя бабушка, Ириша. Не могу писать здесь слова… Очень тебя люблю и буду очень скучать, родная Ириша! Царствия Небесного!

Алина Крюкова:

Сегодня, 20 октября, ушла в Жизнь вечную Ирина Константиновна Скобцева-Бондарчук. В один день, с разницей в 26 лет, со своим мужем, Сергеем Федоровичем Бондарчуком. С благодарностью буду всегда вспоминать и любовью тот опыт, знания, впечатления и совместные годы, которые мы прошли рядом. Будет навсегда не хватать Вас, дорогая Ириша! Царствия Небесного Ирине и Сергею.

Светлана Бондарчук:

Ирина Константиновна была удивительной женщиной, которая останется в наших сердцах навсегда.

Сергей Бондарчук:

Все дома звали тебя Ириша) Для меня ты всегда была Ба! Я думал, что не буду плакать, но как начал это писать… Очень тебя люблю Ба! Покойся с миром.

Паулина Андреева:

Сегодня утром не стало Ирины Скобцевой. Она ушла в один день с Сергеем Бондарчуком, 20 ого октября.

Мы скорбим и безумно скучаем, Ириша.

Юлия Снигирь:

Однажды мы вместе встречали Новый год. Глубокой ночью все были уже уставшие и засыпающие, и только Ирина Константиновна Скобцева – веселая, энергичная, яркая – рассказывала, как они с Сергеем Федоровичем путешествовали с фильмом “Война и мир” в Японию. Ее красивые глаза блестели, а я с восхищением слушала и не понимала, откуда у нее столько сил. Кто-то прочитал это в моем взгляде и шепнул: “Это другое поколение, они совсем другие”.. Да, другие. А мы очень ленивые. И мы Вас очень любим, Ирина Константиновна. Покойтесь с миром.

Сергей Безруков:

Не стало Ирины Скобцевой….

Я имел честь быть знакомым с Ириной Константиновной. Мы вместе снимались в фильме “Золото” по Маминому-Сибиряку. Я играл Гордея Брагина, а она – мою мать… Потрясающая, благороднейшая женщина. Она была невероятно красива. И в свои уже преклонные лета оставалась истинной женщиной: красивой, статной, благородной. За этим чувствовалась такая история и глубина. Смотрел и восторгался тем, как потрясающе она играла мать. Я был счастлив работать с Ириной Константиновной в одном кадре. Светлая ей память… Ее работы – это история нашего отечественного кино. Это действительно классика. Роли Ирины Константиновны – золотой фонд русского кинематографа…

Ольга Слуцкер:

Сегодня утром ушла из жизни Ирина Константиновна Скобцева. Одна из самых ярких актрис отечественного кино, муза Сергея Бондарчука, главная красавица СССР…. и моя крестная мама. Когда в далеком уже 1993 году Фёдор пригласил меня в гости к вернувшимся из Европы родителям, я очень волновалась. Ведь для меня Бондарчук и Скобцева были легендами кино, людьми с экрана, из телевизора. Я пришла на Тверскую, и меня встретила улыбчивая, веселая, очень красивая женщина, которая уютно суетилась, накрывая нам чай с фирменными пирожками своей мамы Юлии Николаевны, и нежно подшучивала над своим Боней (Сергеем Федоровичем) и сыном Федей, как она всегда его называла. Мы понравились друг другу с первой минуты. Я была готова слушать и слушать рассказы о съёмках, о дружбе с Фелини и Мазиной, поездках на кинофестивали, придумках, как из продукции советских швейных фабрик, прилагая фирменную российскую креативность, удавалось соорудить платья для главных красных дорожек мира, от которых впадала в восторг мировая пресса, о жизни вне экрана, детстве Алёны и Феди. Так больше никто не рассказывает свои Истории.

Сегодня мое сердце наполнено печалью. Уходит поколение творческих людей, переживших войну, сталинские репрессии, тотальную несвободу коммунистического режима, несправедливость уравниловки, но в то же время – выстоявших, закалённых, неимоверно сильных. Поколение Скобцевой создавало шедевры мировой культуры, получало “Оскары”, Нобелевские премии, покоряло сцены главных театров Мира. В рассказах Ирины Константиновны никогда не было нытья, проклятий, сокрушения “ах, если бы!”. Был позитив и сила. Ириша, как ее называли в семье и дети и внуки с правнуками, прожила долгую жизнь, заполненную до краев ЛЮБОВЬЮ.

Я видела ее тёплые отношения с мамой, ее нежную дружбу с дочкой, преданность Коте, Феде и Серёже, желание забрать часть моей боли в самый тяжёлый момент моей жизни. Мне посчастливилось видеть чудо великой любви на равных между двумя сильными, талантливыми, самодостаточными людьми – Сергеем Бондарчуком и Ириной Скобцевой. И он ежесекундно оставался с ней все 26 лет, которые она прожила без него…

Ирина Константиновна уже месяц находилась в больнице. Владыка Тихон ее соборовал, и вся семья ее навещала, понимая, что положение критическое. И вдруг неделю назад она очнулась, заулыбалась, начала общаться, и мы обрадовались, восхитились ее силе духа. Она ждала, ждала сегодняшнего дня, 20-го октября, чтобы уйти от нас. Сердце просто остановилось в день смерти ее Сергея Бондарчука. Люблю.

Александр Роднянский:

Сегодня ночью не стало мамы моего друга Фёдора Бондарчука… Ушла из жизни главная красавица нашего кино Ирина Константиновна Скобцева.

Я знаю, как боролись Фёдор, его сын Серёжа, племянник Костя Крюков и все близкие за здоровье мамы и бабушки. Как невероятно много сделали они для того, чтобы и в 93 года Ирина Константиновна оставалась удивительно живой, внутренне молодой, очень любознательной и невероятно красивой женщиной.

Но я знаю по своему опыту, что боли от потери мамы ничто не умерит… Мои самые глубокие и тёплые соболезнования моим любимым друзьям…

Сегодня в официальных некрологах обязательно напишут про незабываемые образы, сыгранные Скобцевой в картинах «Они сражались за Родину», «Овод», «Зигзаг удачи», «Обыкновенный человек», «Бархатный сезон», «Человек в штатском», «Серёжа», «Единожды солгав…». И много скажут про роль роковой красавицы Элен в эпопее «Война и мир».

И обязательно упомянут, что судьбоносной в её судьбе стала роль Дездемоны в фильме Юткевича «Отелло». И не столько потому, что тогда в 1956-м году к молодой актрисе пришла всемирная слава, но прежде всего из-за встречи с исполнителем главной роли – Сергеем Бондарчуком. Встречи, за которой последовали 35 лет совместной жизни с Сергеем Федоровичем, который был для Ирины Константиновны и любимым мужчиной, и отцом двух её детей, и самым главным режиссёром…

Она всегда вспоминала, как, встретившись впервые, всю ночь проговорили. Встали у окна вагона поезда вечером, а разошлись лишь под утро. Как по сюжету фильма в католической церкви был проведён свадебный обряд. И как, когда все вышли из костела, Бондарчук схватил её за руку и сказал: «Все, Скобцева, теперь тебе от меня не отвертеться…». Она рассказывала, как в киноэкспедиции, не имея возможности найти подарок к её дню рождения, Бондарчук вырезал из куска дерева небольшую скульптуру – бюст Льва Николаевича Толстого. Это был его первый подарок будущей жене. Она говорила, что их обоих пронзила шаровая молния, что это было озарение. Вспышка.

И не удивительно, что умерли они в один и тот же день – 20 октября. С разницей в 26 лет. Так бывает, наверное, только при большой любви. Вечная память Ирине Константиновне! RIP!

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Публикация от Александр Роднянский (@alexander.rodnyansky)20 Окт 2020 в 2:39 PDT

Андрей Мерзликин:

Сегодня, 20 октября, ушла из жизни легендарная Ирина Константиновна Скобцева. Ровно 26 лет назад, 20 октября, ушёл из жизни ее муж, ее планета, ее любовь всей жизни, легенда советского кино, Сергей Фёдорович Бондарчук…

Ирина Константиновна всегда была музой и вдохновением в творчестве великого режиссёра. Всегда была украшением и достоянием его картин… Его жизни… Теперь они опять вместе… Невероятная судьба. Так бывает когда в этом мире правит – ЛЮБОВЬ! Навсегда остались в нашей памяти ваши роли, ваши фильмы, ваши истории, ваши ученики…

Был момент, когда мы вместе работали над фильмом «Золото». Это было на Урале, в непростых условиях, осенью, на реке Чусовая. Поиск условий для жизни московских городских гостей был, мягко скажем, ограничен. Казалось, мог назреть конфликт, но искреннее, доброе, улыбчивое решение, а точнее просьба, поселить нас всех и в первую очередь ее, исполнительницу одной из главных ролей, настоящую звезду советского кино, непосредственно в той самой деревне, в которой и происходили съёмки, изменили ситуацию и исправили положение. Самой Деревне было около 120 лет. Избы были реальные, настоящие, жилые. Являлись настоящим украшением и настоящей декорацией исторической картины. Ирина Константиновна поселилась в избе, попросила приготовить чай, и мы все вместе в тот вечер лакомились местным вареньем и мёдом, говорили о сценарии и о том времени, рассуждая, погружались в тему фильма и того времени. Теперь понимаю, что люди того поколения знали и умели понимать, как и в каких условиях рождается настоящее кино. Настоящие чувства. Настоящее искусство. И владели они этим умением в совершенстве… Царство Небесное Ирина Константиновна…

Год назад мы вместе с @antonzhukov_conductor встречались с Ириной Константиновной у неё дома. В том Доме, где хранится вся история их жизни, их любви, семьи, творчества. Где стоит рояль, на котором была написана Музыка к фильму «Война и мир», где висят на стенах картины руки великого режиссёра. Артефакты удивительной жизни удивительных людей… Но это уже другая история…

Татьяна Лютаева:

Ирина Константиновна Скобцева. Актриса. Жена. Мать. Красивая, мудрая, породистая…. “Ириша” нежно называли близкие и родные… Светлая память…. Мы ВАС ЛЮБИМ!

Игорь Верник:

Ирина Константиновна Скобцева, великая и любимая актриса, великая и любимая женщина, очень красивая, мудрая, сильная, с дерзким юмором и смелой душой.. Рядом с Вами мы чувствовали себя детьми. Рядом с Вами мы чувствовали себя больше, чем мы есть. Рядом с Вами все было наполнено любовью. Вы разрешили мне называть Вас Ириша, как звали Вас самые близкие. Светлая вечная память.

Алена Долецкая:

Ирина Константиновна Скобцева, большая актриса, головокружительно красивая женщина и грандиозный человек. Она ушла сегодня, 20 октября, ровно в день смерти своего мужа, великого режиссёра Сергея Бондарчука. Царствие небесное Вам. А ещё в 2003 году Ирина Константиновна согласилась сняться для нас в Vogue Россия (без коленопреклонённых просьб не обошлось) – и вот Царица навсегда. А ещё мой папа тоже умер в один день с моей мамой, спустя ровно 10 лет. Дай им всем Бог воссоединиться и там. Душой и сердцем с вами, Федя, Паулина @_paulina_andreeva_ , Серёжа @seregabondar .

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Публикация от Aliona Doletskaya (@alionadol)20 Окт 2020 в 5:11 PDT

Екатерина Мцитуридзе:

Она прожила жизнь элегантно, украшая собой мир. Мне грустно от того, что больше ее не увижу, не услышу этот мягкий обволакивающий голос, не почувствую эту ее харизму, которая при каждом появлении ее у нас в студии в Останкино всегда собирала вокруг неё людей самых разных возрастов.

Ушла одна из самых талантливых и красивых актрис российского кино, человек с утонченным вкусом, полный внутреннего благородства, женщина с уникальным чувством юмора и такта, женственная и неповторимая Ирина Константиновна Скобцева.

Я делала с ней несколько интервью и имела счастье общаться в менее формальной обстановке, это был удивительный человек, теплая, уютная, она могла дать совет, как будто невзначай, а он запоминался навсегда.

В Канне 55-го, куда она приехала с дебютом в “Отелло” и где было достаточно первых красавиц со всего мира, именно Ирина Скобцева удостоилась звания “Мисс шарм Каннского кинофестиваля” (Сергей Юткевич, безошибочно выбравший своих Отелло и Дездемону, стал лучшим режиссером). Ирина Константиновна сыграла десятки ролей у самых разных режиссёров, в фильмах разных жанров – она одинаково блестящая княгиня Курагина в “Войне и мире” и простая женщина с тяжелой судьбой Аннушка в одноименном фильме Бориса Барнета, в роли фронтового врача в драме “Они сражались за родину” и в рязановской комедии “Зигзаг удачи”, где она уморительно смешно играет темпераментную сотрудницу фотоателье, которая пытается соблазнить героя Евгения Леонова.

А итог первого фильма Ирины Скобцевой был шире, чем кино. Магия, возникшая между главными героями тогда в 55-м, продлилась 65 лет, всю жизнь. Месяц назад Ирина Константиновна принимала поздравления в связи со столетием Сергея Фёдоровича Бондарчука как жена, соратница, муза. Довела до конца их красивую историю любви и ушла из жизни в тот же день, что и Сергей Федорович 26 лет назад.

Мои глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всем поклонникам, которые никогда не забудут ее роли и ее как цельную личность, полную любви и мудрости. Всегда вас любила и буду любить, Ирина Константиновна.