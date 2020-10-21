В ходе обыска в дома Степана Путило найдены краденые иконы, детская порнография, наркотики и нацистская символика

21.10.2020, 9:02, Разное

Сотрудниками СК Республики Беларусь в ходе обыска в загородном доме известного блогера Степана Путило изъяли целый арсенал огнестрельного оружия, килограмм кокаина, завернутый в газету «Советская Белоруссия», украденные из российских и белорусских храмов православные иконы, сатанинские книги, пособие по изготовлению самодельных взрывных устройств и десятки других запрещённых законодательством предметов.

– Сигналы о противоправной деятельности гражданина Путило к нам поступали давно, но нам требовалось время, чтобы собрать доказательную базу. Изначально у нас были сведения, что он торгует наркотиками и оружием, но обнаруженные в его доме предметы ввергли в шок даже бывалых сотрудников. Прямо при входе висел портрет Адольфа Гитлера, а в каждой комнате на потолке была выточена свастика. В подвале мы обнаружили целый архив детской порнографии, преимущественно, гомосексуального характера. На чердаке было найдено более 100 икон, украденных в храмах Беларуси и России, которые уже были подготовлены к отправке за границу. Кроме того, было найдено более 50 единиц огнестрельного оружия, в том числе произведённого в фашистской Германии, а также почти два килограмма различных наркотиков. Всё это позволяет сделать вывод, что Путило руководил крупнейшей в нашей стране организованной преступной группой, а вся его так называемая журналистская деятельность — это не более чем прикрытие, — заявила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

В настоящий момент против Степана Путило возбуждено сразу 12 уголовных дел, в том числе 3 по статьям, предусматривающих высшую меру наказания — расстрел.