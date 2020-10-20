Похищение феями – это не просто страшные сказки и легенды

20.10.2020, 18:06, Разное

Истории про фей, которые похищают младенцев и пытаются заманить к себе взрослых, всегда интересовали историков, которые во всем пытаются найти логическое обоснование. Они видят в этом лишь глубокое суеверие, но может быть это нечто большее.

Истории о похищениях феями – маленькими волшебными существами с крылышками, обычно трактуются в лучшем случае как средневековые сказки или как тысячелетние легенды.

Феи в англосаксонской культуре часто считаются дружелюбными и озорными существами, но реальность такова, что они оказываются связаны с очень темными историями, включающими даже убийство.

И все эти истории о похищениях феями, в том числе о похищениях человеческих младенцев и замене их Подменышами, происходили не только в древние времена, но и в 18-19 веках. Неужели все это лишь отголоски старых суеверий?

В марте 1895 года в Ирландии пропала молодая женщина по имени Бриджит Клири. После поисков ее тело было обнаружено неподалеку от ее дома и вскоре полиция арестовала ее мужа Майкла Клири, ее отца Патрика Боланда, ее тетю Мэри Кеннеди с детьми Патриком, Уильямом. Джеймсом и Майклом, а также Джона Данна.

На допросе все они начали рассказывать странную историю о том, что на самом деле реальную Бриджин похитили феи, которые оставили вместо нее Подменыша. Это было выяснено якобы тогда, когда Бриджит внезапно заболела странной болезнью.

После этого "фальшивую" Бриджит связали и начали бить, выпытывая, где найти настоящую Бриджит. Вскоре она скончалась от ран и ее тело выбросили в кусты неподалеку, расчитывая, что реальная Бриджит вскоре вернется домой.

Все это на наш современный взгляд звучало очень дико, но это звучало странно даже для полиции того времени, к концу 19 века в фей и подменышей могли на полном серьезе верить разве что совсем уж неграмотные крестьяне из захолустья. Поэтому полиция все-таки обвинила их всех в убийстве.

В 1909 году в газете "Preston Herald" была опубликована статья о женщине по имени Энни Макинтайр, тоже из Ирландии. Описывалось, что это почтенная женщина из графства Дерри, которая, по ее словам, родилась в день Хэллоуина в 1839 году.

И вскоре после рождения ее украли лесные феи, унеся младенца в лес Карроукил и положив его на траву. После этого крошечные существа начали "петь и танцевать".

В ту пору брат Энни возвращался домой из Кандомага и услышал в лесу музыку. Когда он осторожно забрел в чащу, то увидел веселящихся фей и лежащего младенца, в котором по каким-то причинам тут же опознал свою недавно рожденную сестру Энни.

С собой у брата была священная книга (Библия), он вытащил ее и кинулся в круг феи, распугав их. После этого он поднял сестру на руки и отнес с триумфом обратно в деревню. Там он рассказал родственникам обо всем, что случилось и те ему поверили.

Далее, чтобы уберечь девочку от нового похищения, ее решили не записывать в церковную книгу и потому у этой женщины не оказалось в итоге никаких документов о том, сколько ей лет и когда она родилась. Это был единственный такой случай в данном регионе.

Младенцы являются традиционной целью похищения фей, хотя и сложно сказать, почему. Чтобы защитить своих детей от фей люди на протяжение веков обмывали их и их кроватки святой водой и вешали железные палочки над кроватками, поскольку говорили, что железо отпугивает фей. Даже взрослый люди часто носили с собой специальные железные палочки, когда отправлялись в лес. Чтобы феи не похитили их.

Исследователь Эванс-Венц писал в своей книге: "Феи имели обыкновение забирать младенцев даже из рук их матерей, поэтому были предприняты многие меры предосторожности, чтобы защитить младенцев до крещения. После крещения сила фея якобы становилась мало эффективной.

На кроватку младенца и матери ставили утюг, в комнате сжигали кусочки кожи, и матери и ребенку давали пить молоко коровы, которая ела растение жирянка, и прочие подобные методы. Если родственники пренебрегали этими методами, то феи могли похитить как младенца, так и его мать, и унести их в свою страну".

Однако и такие меры не всегда срабатывали. На сайте "Irish Central" был описан случай от женщины по имени Грейс, который произошел с ее бабушкой.

"С самого дня ее рождения ее родители положили рядом с корзиной, где она спала, железную кочергу. Они верили в существ под названием "Хорошие люди" (одно из названий фей в народе). Сейчас верящих стало очень мало.

Моя бабушка говорила, что когда ей было всего несколько месяцев, Добрые люди пытались украсть ее, и с тех пор она всегда обитала как бы одной ногой в нашем мире, и одной ногой в их мире. Это произошло, когда она спала в своей корзинке в доме в графстве Лимерик (Ирландия). Это была ферма, где разводили овец.

Внезапно во дворе началось странное волнение овец и пастушьих собак и родители бабушки выбежали во двор, чтобы проверить что там произошло. Так получилось. что за младенцев некоторое время никто не смотрел. И когда родители бабушки вернулись в дом, они обнаружили, что младенца в корзинке нет.

Младенец, все еще плотно закутанный в одеяло и спящий, лежал на пороге дома, прямо у входной двери. По словам бабушки, ее родители как раз назначили дату крещения, но еще не успели ее крестить, чем и воспользовались Добрые люди. Они успели дотащить ее до порога, но в тот момент в доме вернулась ее мама и она их, вероятно, спугнула.

Бабушка рассказала, что она с самого рождения была "с отметиной", у нее один глаз был голубой, а один зеленый, и поэтому Добрые люди выбрали ее. А железная кочерга почему-то ничем не помешала им залезть в корзинку и вытащить из нее младенца".

Феи определенно питают непонятную страсть именно к похищениям младенцев, но иногда их жертвами становятся дети, подростки или молодые люди. Взрослые и пожилых они почти не трогают по той же непонятной причине.

Самый типичный рассказ о похищениях молодых людей заключается в том, что тот или иной молодой человек идет с другом через лес и внезапно начинает слышать чарующую музыку, которую не слышит его приятель. Несмотря на уговоры приятеля, он идет на звуки музыки и выходит на поляну, где танцуют феи.

Он пускается с ними в пляс и после этого его пропадает на месяц, год или даже несколько лет. А когда каким-то образом высвобождается из круга фей и приходит домой, то узнает, что прошло не несколько часов, а многие месяцы или годы. Внешне при этом человек ничуть не стареет.

Подобные истории встречались и в 16 веке и даже в начале 20 века. В книге 1910 года под названием "Вера фей в кельтских странах" описывается случай, когда один мальчик гулял со своими родственниками и они увидели фей.

"Это случилось в середине лета незадолго до захода солнца, я был маленьким ребенком и вместе со старшим братом и двоюродной сестрой мы пошли собирать чернику на камнях. Внезапно мы услышали музыку. Мы обошли камни и увидели нескольких Добрых людей, которые танцевали.

Когда они увидели нас, маленькая женщина в красной одежде выбежала к нам и ударила мою кузину зеленой палкой. Мы побежали домой, но едва добрались до дома, как моя кузина упала на землю замертво.

Мой отец оседлал лошадь и поскакал за священником Отцом Райаном. Когда он прибыл, то начал молиться за кузину, читать псалмы и ударять ее своим жезлом. Таким образом он вернул ее к жизни".

В той же книге описывался случай встречи с так называемыми "джентри", это еще одно народное название фей в Ирландии. Случилось это в местечке Бен Булбин.

"Когда я был юношей, я часто ходил туда в горы ловить форель или охотиться. В тот январь выдалась сухая погода и я пошел туда со своим другом. Тогда мы впервые увидели "джентри". Он был одет в синий костюм с оборками и шляпу.

При виде нас он сказал своим сладким серебристым голосом "Чем реже ты будешь приходить на эту гору, чем лучше. Обитающая тут юная леди хочет забрать вас". А потом он сказал нам не стрелять из ружей, так как это беспокоит других джентри. Он показался нам тем, кто стоит на страже.

Потом мы ушли и он приказал нам не оглядываться и мы не стали этого делать. В другой раз я один ловил тут форель и услышал голос. который сказал "Ты босой и рыбачишь". Потом послышался свист и шум барабанов и вскоре появился один из джентри.

Он сказал мне "Твоя мать умрет через 11 месяцев и не позволь ей сделать это без исповедания". Моя мама и в самом деле умерла через 11 месяцев. После этого я всегда боялся идти в горы один, но мог пойти с кем-то еще".