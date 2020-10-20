 

Илью Варламова обвинили в подделке видов Воркуты в 3D-редакторе

20.10.2020, 18:02, Разное

Мэрия Воркуты обратилась с иском к видеоблогеру и урбанисту Илье Варламову в связи с его фильмом «Умирающая Воркута». Чиновники утверждают, что Варламов создал пейзажи якобы разрушенного и упадочного города в 3D-редакторе.

По мнению городских властей, урбанист получил 50 тысяч долларов от ЦРУ за дискриминацию образа города в глазах мирового сообщества с целью сорвать проведение в Воркуте зимней Олимпиады 2022 года. Чтобы выполнить заказ, Варламов создал свыше 3 тысяч моделей разрушенных домов, заводов и других сооружений в 3D-редакторе Adobe Photoshop, после чего при помощи монтажа «прогулялся» среди них. Истцы требуют от блогера опровергнуть содержание своего фильма и снять 10-минутный видеоролик, рекламирующий Воркуту в качестве олимпийской столицы.

– Госдеп и ЦРУ не жалеют средств, чтобы опорочить наши города и убедить людей, что северные города России находятся в упадке. Воркута – жемчужина Заполярья, комфортный и приветливый город. Мы не знаем, как долго Варламов создавал все эти небывалые пейзажи, но теперь ему придётся показать настоящую картину нашего города и извиниться за свою клевету. Пусть не забывает, что у нас на территории города есть Воркутлаг, где ему будут обеспечены все условия для создания хвалебных роликов про наш город, — сказал мэр Воркуты Семён Корытов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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