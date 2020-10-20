Эдоардо Мапелли Моцци рассказал о своем лучшем подарке для принцессы Беатрис и их доме в Кении

20.10.2020, 17:20, Разное

После того как мир узнал о романе внучки Елизаветы II – принцессы Беатрис – с Эдоардо Мапелли Моцци, к молодому человеку приковано все внимание СМИ. К их сожалению, итальянский аристократ ведет довольной закрытый и тихий образ жизни, не выкладывает ничего личного в социальные сети и не предоставляет инфоповодов. Однако на днях он дал редкое интервью изданию Financial Times, в котором поговорил не только о недвижимости и бизнесе, но и раскрыл несколько личных моментов, в том числе об их с Беатрис жизни. Приводим самые интересные цитаты.

Лучший подарок, который он когда-либо делал:

Бронзовая фигуративная скульптура, которую я заказал у своего отчима, скульптора Дэвида Уилльямса-Эллиса, на день рождения моей жены в прошлом году. Его студия расположена рядом с домом моей матери, так что мы видели его там каждый день – он был весь в глине. Для нас это очень значимо – иметь его работу в нашем доме.

Вещь, с которой он никогда не расстанется:

Это мое обручальное кольцо.

Последняя новая вещь в гардеробе:

Это мой костюм от Huntsman, который я надевал на свою свадьбу. Мы работали над ним с потрясающим закройщиком и креативным директором Кэмпбеллом Кэри. Это был замечательный процесс. И теперь всякий раз, когда я надеваю этот костюм, я чувствую себя счастливым.

Место, из которого для него открывается лучший вид:

Мой самый любимый в мире вид из окна – тот, что открывается из нашего эко-лоджа в Ламу, Кения. Напротив дома – 12-километровый пляж, который каждый день меняется до неузнаваемости. В некоторые дни океан может отойти на милю, в другие – там будут гигантские волны. Там нет ночного освещения, но это же экватор, так что прямо над домом, в небе, миллиарды и миллиарды звезд, все залито лунным светом. Как мы говорим “Без обуви, без новостей”. Там также нет 3G и электричества: вся наша энергия поступает от солнечных батарей, а воду мы берем из собственного колодца. Когда я приезжаю туда, я сплю два дня, после чего мой мозг снова начинает выдавать креативные идеи.

Ламу, Кения

Любимое место в доме:

Это кухня. Я снова влюбился в кулинарию. Кухня является эпицентром нашей семейной жизни, мы собираемся вместе для каждого приема пищи. Нам посчастливилось иметь небольшой огород, где мы выращиваем сезонные овощи и потом готовим что-то из них. Даже мой сын участвует в этом.