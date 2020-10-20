Скандалы: Ринат Ахметчинов отработает за разлив солярки

20.10.2020, 17:15, Разное

Суд назначил бывшему мэру Норильска полгода исправительных работ с удержанием 15% жалования

В Норильске сегодня суд рассмотрел первое уголовное дело, связанное с крупным разливом нефтепродуктов на ТЭЦ-3 в мае 2020 года, который привел к масштабному загрязнению заполярных территорий. В халатности при устранении последствий ЧС обвинялся бывший мэр Норильска 55-летний Ринат Ахметчин. Градоначальник, говорится в деле, два дня не принимал мер по локализации разлива ГСМ и минимизации вреда окружающей среде, в результате авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в российской Арктике. Суд назначил экс-чиновнику полгода исправительных работ с удержанием 15% жалования, сочтя смягчающими факторами признание бывшим мэром вины и его активную помощь следствию.

В Норильске завершился суд над бывшим мэром Ринатом Ахметчиным, который возглавлял арктический город с сентября 2017-го по июль 2020 года. Об этом рассказали в Следственном комитете России.

Инцидент, который ученые считают крупнейшим экологическим бедствием в российской Арктике, произошел 29 мая на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергокомпании (НТЭК; «дочка» «Норникеля»). По предварительным данным, у резервуара №5, где хранилось более 21 тонны дизельного топлива, оторвалось дно. Солярка переполнила улавливающий ров, сооруженный вокруг резервуара на случай протечки, и хлынула через края. Примерно 6 тыс. тонн солярки попали в грунт, остальные 15 тыс. тонн — в реки Далдыкан, Амбарную и их притоки.

По данным Минприроды РФ, площадь загрязнения земельных участков составила 9 га, водоемов — 161 га.

Первоначально красноярские власти присвоили ЧС статус регионального уровня, однако президент России Владимир Путин поднял его до федерального. Совещание, которое глава государства посвятил ситуации в Норильске, отметилось скандалом. На нем губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что узнал об аварии из соцсетей и только через два дня после разлива.

В июне следователи предъявили обвинение в халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) мэру Норильска Ринату Ахметчину. Градоначальник, по их версии, в течение двух дней после разгерметизации резервуара не вводил в городе режим ЧС, а его бездействие привело к существенному увеличению вреда, нанесенного экологии Таймыра.

Экс-чиновник написал явку с повинной. В ней он указал, что, узнав о разливе нефтепродуктов, в недостаточной мере оценил аварийную ситуацию и не принял должных мер для устранения ее последствий. Задерживать чиновника не стали. Он продолжил исполнять свои обязанности до 20 июля, пока не объявил об отставке с поста мэра по собственному желанию. Решение об уходе он принял после того, как обвинил краевые власти в занижении статистики по заболеванию COVID-19.

Ознакомившись с материалами дела, бывший градоначальник заявил ходатайство о его рассмотрении в особом (упрощенном) порядке — без исследования доказательств и их оценки. Участники судебного разбирательства изучили только характеризующие материалы на господина Ахметчина — грамоты, благодарственные письма, которыми была отмечена его работа в мэрии Норильска и на предыдущих местах службы. Весь процесс уложился в два заседания.

Как рассказал “Ъ” и. о. прокурора Норильска Павел Недоступ, бывшего главу города суд приговорил к шести месяцам исправительных работ с удержанием 15% из заработной платы. «При назначении наказания судом учтены смягчающие обстоятельства: явка с повинной, признание вины, активное способствование в расследовании преступления»,— заявил прокурор. Адвокат экс-мэра Константин Румянцев сказал “Ъ”, что пока не знает, будет ли защита обжаловать приговор.

«Место отбывания исправительных работ в приговоре не указано. По закону оно назначается осужденному либо по основному месту работы, а если он не имеет такового, определяется органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией, но в районе места жительства осужденного»,— пояснила официальный представитель Красноярского краевого суда Оксана Веселова.

Отметим, что это только первое дело, связанное с разливом ГСМ в Норильске.

Директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов обвиняются в том, что допустили к эксплуатации находившийся в аварийном состоянии топливный резервуар. Им инкриминируется ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ). Эта же статья УК вменяется начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеславу Старостину, отвечавшему за техническое состояние резервуара.

В халатности подозревается инспектор Енисейского управления Ростехнадзора Елена Новожилова. Она, полагают следователи, несмотря на заключение экспертизы, в которой указывалось на дефекты резервуара, не инициировала внеплановую проверку нефтехранилища. Эти дела еще находятся в стадии расследования. Помимо этого арбитражным судом Красноярского края рассматривается иск Росприроднадзора к «Норникелю» о возмещении ущерба на сумму 148 млрд руб.

Константин Воронов