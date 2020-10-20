Ким Кардашьян арендовала остров для вечеринки в честь своего 40-летия

20.10.2020, 15:05, Разное

Уже в эту среду, 21 октября, Ким Кардашьян исполнится 40 лет. Особенную цифру нужно и отметить особенным образом, – так решила реалити-звезда и… арендовала целый закрытый тропический остров для праздничной вечеринки в свою честь. Об этом эксклюзивно сообщает Page Six, не указывая однако его названия – лишь примерную локацию “где-то в Карибском море”. И все потому, что точное место назначения знает лишь Ким и пилот частного джета, на котором полетят все гости звезды уже на следующей неделе.

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Приглашения получили лишь 30 самых близких людей Ким, включая, конечно же, ее мужа Канье Уэста, маму Крис Дженнер и сестер – Кортни и Хлое Кардашьян, Кендалл и Кайли Дженнер. Примечательно, что точной локации не знают даже они.

Все гости знают лишь, в какое время у них вылет. Они покинут пределы Лос-Анджелеса в начале следующей недели. Направление держится в строжайшем секрете, но это не помешало всем распространять слухи. Одним из возможных вариантов гости считают Бора-Бора или Карибские острова, которые так любит семья Кардашьян, – отмечает инсайдер издания.

Также возможными вариантами считаются небольшой частный остров-курорт Некер в Тихом океане, принадлежащий миллиардеру Ричарду Брэнсону, – однако он может принять лишь 22 гостя; и частный остров Kamalame Cay на Багамах, где проводили свой медовый месяц в 2017-м Серена Уильямс и Алексис Оганян.

Остров Некер Остров Kamalame Cay