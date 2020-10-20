Скандалы: «Я лучше всех живу»

20.10.2020, 15:00, Разное

Стас Михайлов, Николай Басков, Григорий Лепс, Эмин Агаларов, Анита Цой, Любовь Успенская и другие звезды российского шоу-бизнеса спели на дне рождения Дмитрия Пескова

Пресс-секретарю президента России исполнилось 53 года. Дмитрий Сергеевич провел день рождения в компании родных, друзей и коллег в одном из банкетных залов столицы. В организации торжества приняла непосредственное участие супруга дипломата — Татьяна Навка. На празднование дня рождения семейная пара пригласила многочисленных звезд шоу-бизнеса. В этот вечер на сцене выступали Стас Михайлов, Николай Басков, Александр Шоуа. Позже у микрофона оказались Анита Цой, Любовь Успенская и даже дочь Татьяны Навки — Саша Жулина. Девушка, которая пытается строить карьеру певицы, порадовала отчима своим вокалом.

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В Москве отгремел День Рождения Дмитрий Сергеевич Пескова⚡️ Праздник прошёл в компании друзей и коллег в одном из закрытых заведений Москвы😏 На празднование пригласили всех «кремлевских» селеб: Михайлов, Лепс, Басков, Агаларов, Успенская и др.⭐️ Интересно, что масок 😷 и перчаток 🧤 ни на ком замечено не было🤫 И это в пик заболевания🙈 #дмитрийпесков #песков #стасмихайлов #николайбасов #лепс #эмин #любовьуспенская

Публикация от 1 новое уведомление (@cruxchat) 19 Окт 2020 в 8:03 PDT

Остальные приглашенные артисты пустились в пляс около сцены. Под романтичную песню Эмина Агаларова «Я лучше всех живу» виновник торжества и его супруга закружились в медленном танце. В этот вечер Татьяна выбрала ярко-фиолетовое летящее шелковое платье, выгодно подчеркивающее фигуру. На ударных, кстати, Эмину помогал сам Григорий Лепс, который удостоился отдельных аплодисментов за соло на барабанах.

Не обошлось и без магии… Пока по Первому каналу показывали третий выпуск «Ледникового периода», где Навка является членом жюри, а на льду ее коллега Роман Костомаров борется за победу с Региной Тодоренко, любимые партнеры воссоединились на танцполе. Олимпийские чемпионы показали класс, зарядив гостей хорошим настроением, которое приглашенные сохранили до самого конца тусовки. Рок-н-ролл даже заставил Навку сбросить каблуки!

Кульминацией вечера стал огромный праздничный торт, который супруга приготовила для пресс-секретаря. Белый десерт был украшен фигурками в виде серебристых коньков, что уже давно стало символично для четы. Ведь фигурным катанием занимается не только сама Навка, но и их с Песковым дочь — Надежда.

Напомним, что спортсменка — третья супруга дипломата. Впервые он женился в конце 80-х годов, на внучке легендарного полководца Семена Буденного — Анастасии. У пары родился сын Николай, однако появление наследника не укрепило отношений в семье, и Дмитрий Сергеевич расстался с супругой. Второй избранницей пресс-секретаря была дочь дипломата Владимира Солоцинского Екатерина. Бывшая жена подарила ему дочь Елизавету и сыновей Мика и Дени.

Жизнь Дмитрия Сергеевича круто изменилась, когда он познакомился с Татьяной Навкой. «Спасибо за то, что ты есть, за то, что ты моя любовь, моя опора, мой друг и за то, что у нас есть наша Надежда. С днем рождения, мой любимый!» — так трогательно в Instagram поздравила супруга спортсменка.

Фото: Legion-Media

Оригинал материала: «СтарХит»

«СтарХит», 17.10.20, «Как Дмитрий Песков стал пресс-секретарем президента и покорил сердце Татьяны Навки»

С приходом на пост пресс-секретаря президента Дмитрия Сергеевича окрестили «публичным лицом российской политики». Легко ли такой медийной персоне, как Дмитрий Песков, раскрывать детали своей семейной жизни?

Работа в посольстве не обязывала Дмитрия Пескова появляться на телевидении и открыто комментировать политическую ситуацию в стране, но в конце 90-х весь мир увидел его на экранах в качестве переводчика Бориса Ельцина. Вскоре дипломата пригласили в Кремль, в 2012-м он стал пресс-секретарем президента РФ, а значит, регулярно освещал позицию главы государства для СМИ.

Дмитрий Сергеевич обрел невероятную популярность в Сети: пользователи интересовались не только его работой, но и личными увлечениями. Более того — даже усы Пескова стали предметом обсуждения, тем более, когда государственный деятель сбрил их, проиграв спор со старшей дочкой. Что уж говорить о сердечных делах пресс-секретаря президента, подробности которых так мечтала узнать публика?

17 октября Дмитрию Пескову исполняется 53, и уже пять лет он счастлив в браке с Татьяной Навкой. Однако известно, что до союза с фигуристкой государственный советник дважды был женат. Почему же прежние отношения закончились для Дмитрия Сергеевича разводами и как он смог завоевать олимпийскую чемпионку, в поклонниках у которой ходила добрая половина мужчин шоу-бизнеса?

По стопам отца

Будущий пресс-секретарь президента рос в семье дипломата Сергея Пескова, работавшего в арабских странах, а потому в детстве сменил несколько школ в ОАЭ, Египте, Ливии и России. Аттестат Дмитрий Сергеевич получил в английской гимназии Москве, после чего поступил в Институт стран Азии и Африки при МГУ и попал по распределению в турецкую группу.

Еще на первом курсе молодого человека забрали в армию: в то время отсрочку отменили для студентов почти всех вузов. Однако юноша служил недолго, так как заболел пневмонией и был комиссован. После института он хотел работать в московском представительстве турецкой газеты, но столкнулся с критикой со стороны родителя.

«Отец, узнав о том, что я хочу попробоваться в иностранное средство информации, на меня очень жестко посмотрел, — признавался Песков. — В итоге меня позвали работать в МИД».

Так Дмитрий Сергеевич пошел по стопам папы: стал сначала референтом, затем атташе, третьим секретарем посольства СССР и, наконец, вторым секретарем российского посольства в Турции. Вплоть до 1999-го он жил на два города, летая из Анкары в Москву и обратно.

Но как же дипломат попал в администрацию президента? Эта история берет начало в ноябре 1999-го, когда на саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, проходивший в Стамбуле, приехал Борис Ельцин. В течение трех дней Песков появлялся на телевидении вместе с Борисом Николаевичем — в качестве переводчика.

«До визита президента приехала большая подготовительная группа — работники администрации и службы безопасности. Я был прикомандирован к начальнику пресс-службы Алексею Громову, — пояснял Дмитрий Сергеевич. — После этого визита меня пригласили работать в администрацию».

Когда Владимир Путин стал президентом, Алексей Громов занял позицию пресс-секретаря, а Песков — пост начальника отдела по связям со СМИ. Отныне Дмитрий Сергеевич с его блестящим английским общался с зарубежными журналистами и озвучивал им позиции главы России.

Карьера шла в гору: в 2008-м Песков назначили пресс-секретарем председателя правительства, а после победы Путина на выборах 2012-го на должность заместителя руководителя Администрации президента. Вскоре Дмитрий Сергеевич начал курировать и новое управление по общественным связям. В отличие от предшественника Громова, Дмитрий Песков держался с журналистами проще и, кроме того, «очеловечил» образ Владимира Путина: рассказал СМИ о хобби, животных, увлечениях главы страны, хотя личная жизнь президента во многом так и осталась тайной за семью печатями.

Два развода

Создать крепкую семью Дмитрию Сергеевичу удалось не сразу. Впервые он женился в конце 80-х, на внучке легендарного полководца Семена Буденного Анастасии. В 1990-м у пары родился сын Коля, однако это не спасло отношения, давшие трещину. После развода наследник продолжил общаться с папой. Несколько лет юноша прожил в Великобритании, а в последние годы все чаще проводит время с отцом в Москве.

Второй избранницей Дмитрия Сергеевича стала дочь дипломата Владимира Солоцинского Екатерина. Привлекательная и прекрасно воспитанная, девушка росла в Анкаре. Когда ей было 14, в посольство впервые приехал с делегацией дипломатов привлекательный переводчик Дима Песков. По случайности его поселили на одном этаже с девочкой, вскоре между ними завязалась дружба, а позднее вспыхнул роман. На момент свадьбы невесте только исполнилось 18, а Пескову было 27, но тогда разница в возрасте не казалась критичной. «Было ясно, что мы поженимся, хотя он и предложения, кажется, не делал. Просто судьба — я знала с самого начала», — отмечала Екатерина.

Екатерина Пескова получила диплом филолога, после чего вновь вернулась в Турцию, уже в качестве жены дипломата. В 1998-м она подарила мужу дочку Лизу. В Анкаре супруги жили интересно и весело, легко тратили зарплаты, в отличие от коллег, откладывавших деньги на «черный день». Песковы же дурных дней не ждали.

«Мы все прожигали — я же говорю, факел. В посольстве был строгий режим. После 11 вечера запрещено выезжать в город. Мы садились в машину, отправлялись танцевать, возвращались под утро, и комендант ворчал: «Я вас выделил маркером». Возмутители спокойствия», — вспоминала Екатерина.

Все перевернулось после приглашения Пескова в администрацию президента и возвращения в Москву. В Анкаре Екатерина работала учительницей, теперь же полностью сменила сферу деятельности, начав заниматься косметологией. Семья дипломата росла: родились сыновья Мика и Дени. Вот только времени на родных у Дмитрия Сергеевича оставалось все меньше.

«Работа мужа не предполагала его присутствия дома, — поясняла Екатерина. — У нас не было вечеров и праздников. Не было дней, проведенных с детьми. Зато рос достаток. Наверное, 99 процентов жен на моем месте воскликнут: «А чего такого? Классно. У тебя же все есть!» Но, ребята, я выходила не за положение и не за деньги. Положение было у меня всегда. Я выходила замуж за конкретного человека».

Неужели брак, казавшийся гармоничным, был обречен? «Я помню один момент. 2011 год, мне 35. Сижу в своем доме на Рублевке. Трое детей, дорогая машина, свой бизнес. Меня все любят и принимают. Я достигла всего. Именно достигла — это не было преподнесено мне на блюдечке, — рассуждала Екатерина. — И я поймала себя на мысли: «Неужели это все? Так я буду сидеть всю оставшуюся жизнь?»

Брак с Татьяной Навкой

В 2010-м Татьяна Навка впервые столкнулась с Песковым на дне рождения общего друга. Она не узнала официальное лицо из телевизора, а Дмитрий Сергеевич понятия не имел о золотой медали, завоеванной в Турине, и о «Ледниковом периоде»: для него Татьяна была прекрасной блондинкой из рекламы краски для волос. Мужчина поцеловал фигуристке руку, бросил фразу «приятно познакомиться» и исчез.

Прошел ровно год, и судьба свела пару вместе на празднике все того же друга. Как отмечала Навка, все сложилось удивительным образом именно потому, что не должно было произойти. «Я долго сопротивлялась, понимая сложность ситуации: там семья, трое детей, и вообще все это ужасно. Если честно, мне он сначала даже не понравился. Ну, общались, сходили пару раз в ресторан, я думала: «Нет, просто друзья». Но он молодец — взял элегантностью и настойчивостью. Как-то хитро все делал. Вроде бы ухаживал, а вроде и нет. Говорил, что мы будем вместе, а я его год Дмитрием Сергеевичем на «Вы» называла. Никак не могла переступить эту грань», — откровенничала фигуристка.

Время расставило все по местам: Песков развелся с супругой ради популярной спортсменки.

«Когда мы вдвоем — уж простите за банальность — цветы распускаются, солнце сияет, все к нам тянутся. Пары, которые никогда не танцевали и не обнимались, вдруг начинают открыто демонстрировать нежность друг к другу. Какое-то свечение вокруг», — подчеркивала Навка.

Даже дочка пары Надя, по словам Татьяны, в 2014-м появилась на свет с лучезарной улыбкой. Спустя год влюбленные поженились в Сочи, собрав на торжестве весь цвет российского шоу-бизнеса, а после медового месяца в Европе оба вернулись к работе: Песков — к политическим обязанностям, Навка — в шоу Авербуха «Кармен».

И хотя занятость Дмитрия Сергеевича с годами не уменьшалась, да и Татьяна Навка продолжала много времени тратить на карьеру, супруги сделали все, чтобы сохранить близость с семьей. «В воскресенье вечером мы никуда не ходим и собираемся в бане, паримся и сидим в своем кругу. Мы редко все вместе, но такие дни бывают. Наверное, это самые счастливые и, к сожалению, очень короткие моменты», — рассказывал Песков в программе «Действующие лица».

Дети супругов от прошлых браков подружились и с удовольствием проводили вместе выходные и праздники. Ну а младшая дочка Надя уже стала любимицей публики: как и знаменитая мама, она с малых лет занялась фигурным катанием. Это не единственное увлечение девочки, также она учит китайский и посещает кружок балета. Песков признавался, что его сердце обливается кровью, когда он смотрит на расписание малышки. Однако сама Татьяна провела детство на тренировках и ни разу не пожалела о спортивном прошлом.

В августе супруги отметили деревянную свадьбу, и можно смело сказать, что за этот срок они успешно преодолели ряд испытаний и ни разу не заставили окружающих усомниться в личном счастье. Влюбленные поддерживали друг друга, как говорится в свадебных клятвах, в «болезни и в здравии»: так, в мае оба заразились коронавирусом. К счастью, пресс-секретарь президента и фигуристка вовремя обратились к врачам, поэтому перенесли COVID-19 относительно легко: ломота и температура держались несколько дней, на время притупились вкусовые ощущения. Сейчас звездная семья абсолютно здорова и продолжает радовать подписчиков фотографиями, демонстрирующими семейную идиллию.

Фото: Sefa Karacan/Getty Images, PhotoXPress.ru, Legion-Media, Сергей Джевахашвили, личный архив, архив пресс-службы, Instagram.com