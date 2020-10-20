Lufthansa отменяет требование о прохождении лётной школы для пилотов-мусульман

20.10.2020, 14:02, Разное

Крупнейший авиаперевозчик Германии Lufthansa объявил о смягчении требований, предъявляемых к представителям меньшинств при соискании работы пилота гражданской авиации.

В частности, пилоты-мусульмане смогут приступить к работе без прохождения обучения в лётной школе.

Как пояснили представители компании, повышение инклюзивности является основным приоритетом авиаперевозчика в период пандемии коронавируса. Меньшинства, слабо представленные среди пилотов, должны к концу 2021 года составлять не менее 60% от общего их числа. Требования к подготовке смягчены не только для мусульман, но и для представителей LGBTQ+ и движения Black Lives Matter.

Также с целью борьбы с дискриминацией в бортпроводники будут приниматься инвалиды по слуху, зрению и двигательным функциям.

– Лётные школы – по сути своей дискриминационные заведения, куда сложно попасть беженцу из Сирии или Судана. Мы работаем над поэтапным отказом от необходимости там обучаться для наших пилотов. Сложно даже вообразить, каким прекрасным станет немецкое небо, когда наша программа заработает в полную силу. Сейчас нечасто можно услышать в радиоэфире светлое «Аллах акбар», однако скоро этими словами будут приветствовать друг друга не только самолёты и диспетчеры, но и пассажиры с ручной кладью и другие наши клиенты, — сказал представитель компании Омар Фельдман.