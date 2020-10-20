Ушла из жизни вдова Сергея Бондарчука Ирина Скобцева

20.10.2020, 13:00, Разное

Несколько минут назад стало известно о кончине советской и российской актрисы, народной артистки РСФСР, вдовы Сергея Бондарчука и матери Федора Бондарчука – Ирины Скобцевой. Информация об этом появилась на официальной Instagram-странице кинокомпании Федора – Art Pictures. Причины смерти не сообщаются. Чуть позже об этом написала Паулина Андреева:

Сегодня утром не стало Ирины Скобцевой. Она ушла в один день с Сергеем Бондарчуком, 20-го октября. Мы скорбим и безумно скучаем, Ириша.

Ирина Скобцева в программе “Судьба человека”

Ирина Константиновна родилась в Туле. Достигнув совершеннолетия, переехала в Москву и поступила на искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ. В годы учёбы играла в студенческом театре. По окончании университета поступила в Школу-студию МХАТ на курс Александра Карева. Там Ирина и познакомилась со своим мужем Сергеем Бондарчуком. Они поженились в 1959 году и прожили вместе до смерти режиссера в 1994 году. У них родилось двое детей – Федор и Елена Бондарчук. Последней не стало в 2009-м.

Ирина СкобцеваВ кино Ирина Скобцева дебютировала в 1955-м: в фильме Сергея Юткевича “Отелло” она исполнила роль Дездемоны. В следующем году картина участвовала в основной конкурсной программе Каннского кинофестиваля и была удостоена приза за лучшую режиссуру, а сама Скобцева – звания “Мисс шарм Каннского кинофестиваля”. За свою карьеру Скобцева сыграла более чем в 60 фильмах.