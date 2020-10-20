Лив Тайлер вернулась в Англию на фоне слухов о расставании с Дейвом Гарднером

20.10.2020, 13:00, Разное

Коренная жительница Нью-Йорка Лив Тайлер в 2017 году переехала на ПМЖ в Англию, на родину своего гражданского супруга Дейва Гарднера. Теперь увидеть ее в США можно гораздо реже и лишь по особым поводам, тем более в период пандемии коронавируса. Но недавно она сделала исключение из правил и вместе с двумя детьми, Сейлором и Лулой, отправилась в Лос-Анджелес. В США она провела два месяца, пропустив день рождения Дейва, но записав поздравительное видео – без обручального кольца. Это спровоцировало слухи о том, что в паре все не так гладко, как кажется. Масла в огонь подлили инсайдеры Daily Mail, сообщив о возможном расставании актрисы и футбольного агента. Друг семьи эти слухи опроверг.

Лив Тайлер и Дейв Гарднер Лив хотела поехать в Лос-Анджелес, чтобы увидеть ребенка своей сестры. Но поскольку они не женаты, Дейв не смог въехать в страну из-за ограничений Covid-19. Лив и дети вернулись в Великобританию на прошлой неделе, сейчас они в своем доме в Котсуолдсе,- сообщил инсайдер, в то время как сам Дейв Гарднер начал регулярно публиковать снимки с Лулой и Сейлором.

Дейв Гарднер с детьмиВ душе я навсегда житель Нью-Йорка. Но воспитывать такое количество детей в этом городе действительно тяжело. У Лондона в этом плане имеется больше выгодных предложений. Я была полностью готова к переменам. Каждый день Дэвид с нами, он ужинает с детьми, ложится спать, а утром отвозит мальчишек на занятия. Я провожаю его, стоя у двери в своей пижаме, с младенцем на руках. Семья, дети, любовь – это то, чего мы оба хотели,- рассказывала Лив о переезде в Великобританию. Отметим, Тайлер и Гарднер воспитывают четверых детей: 4-летнюю Лулу Роуз, 5-летнего Сейлора Джина и двоих сыновей от предыдущих партнеров. У актрисы есть 15-летний сын Майло от брака с музыкантом Ройстоном Лэнгдоном, а у Дейва – 12-летний сын Грей от первой жены.

Лив Тайлер и Дейв Гарднер