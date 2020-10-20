Скандалы: Идеальное убийство списали на ревность

20.10.2020, 12:55, Разное

Доказательная база обвинения против экс-главы Раменского района Андрея Кулакова строится в основном на показаниях засекреченного свидетеля, который уверяет, что все это ему лично рассказал сам чиновник

ГСУ СКР по Московской области намерено в ближайшее время завершить следственные действия по делу об убийстве зампреда общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой. Обвинения в окончательной редакции будут предъявлены бывшему главе Раменского района Андрею Кулакову. По финальной версии следствия, с женщиной чиновник расправился в порыве ревности. Основное доказательство — показания засекреченного свидетеля.

Как рассказал «Росбалту» источник в правоохранительных органах, следствию осталось закончить две экспертизы, после которых Кулакову предъявят обвинения в новой редакции, после чего он получит возможность начать знакомиться с материалами дела. Предполагается, что это произойдет до конца октября. По версии ГСУ, Исаенкова и Кулаков состояли в любовных отношениях, причем они были непростыми. Женатый мужчина и замужняя женщина ругались, несколько раз расставались, но потом сходились вновь. Они даже арендовали квартиру для встреч.

Как считают следователи, в ночь на 2 мая Исаенкова и Кулаков встретились вновь в укромном месте. И опять поругались. Сгоряча Исаенкова заявила, что имеет связь еще с несколькими мужчинами. А разозленный Кулаков задушил ее голыми руками, переодел, чтобы скрыть улики, а тело уложил на полу машины женщины. Через день он сходил в съемную квартиру, вынес оттуда и выбросил в помойку все вещи Исаенковой. Однако стоит отметить, что доказательная база строится в основном на показаниях засекреченного свидетеля, который увереят, что все это ему лично рассказал Кулаков. В остальном все выглядит как идеальное убийство.

Не удалось найти доказательств (съемок камер наблюдения или свидетельских показаний) того, что экс-глава района вообще покидал свою квартиру в роковую ночь. Сам Кулаков категорически отрицает вину и заявляет, что в ночь убийства Исаенковой спал у себя в квартире. Эти показания подтверждает жена экс-главы района. Консьержка в подъезде Кулакова также уверяет, что в ту ночь никто не выходил. Камер наблюдения в подъезде нет. Экспертиза кольца, крестика и часов, находившихся на Исаенковой в момент ее убийства, выявила частицы кожи Кулакова, однако определить, когда они появились, возможным не представляется. На телефоне, который был с собой у Исаенковой, обнаружен отпечаток пальца. Он не принадлежит Кулакову. На белье погибшей есть два следа от рук экс-чиновника, как будто он пытался его снять. Но опять же: время появления отпечатков установить не представляется возможным. На двери машины жертвы оказался след от ботинка, но эксперты не смогли определить, какая эта обувь и кому она могла принадлежать.

Сложная экспертиза Iphone Исаенковой позволила восстановить часть удаленной переписки в мессенджерах. В частности, было обнаружено сообщение от абонента, обозначенного как Шиш. Он написал Исаенковой следующее: «Дура, <нецензурно> всю жизнь не пробегаешь». При этом видно, что у Евгении эта угроза вызвала очень серьезные опасения.

По одной из версий, Шиш может быть сокращением фамилии Шишканов. Олег Шишканов — теневой хозяина Раменского района, который в настоящее время находится под стражей за убийство гендиректора «Племзавода Раменское» и районного депутата Татьяны Сидоровой вместе с семьей. Свидетели говорят, что в последнее время Исаенкова пыталась заниматься сделками с недвижимость, а из-за одной из них стала опасаться за свою безопасность. Эта версия проверялась, но с точностью установить, кто писал Исаенковой не удалось.

Александр Горячев