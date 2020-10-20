Россияне смогут повторно пройти срочную военную службу в армии Союзного государства

20.10.2020, 8:26, Разное

Вооружённые силы Союзного государства объявили о начале осеннего призыва, в рамках которого планируется призвать в ряды российско-белорусской армии 150 тыс. человек.

В первую очередь призываться будут граждане, не достигшие 27 лет и ранее отслужившие в вооружённых силах России и Белоруссии. Срок военной службы составит 2 года.

Как пояснил министр обороны Союзного государства Владислав Цыбуля, все воинские звание и знаки отличия, полученные в период срочной службы в национальных армиях, будут сохранены, а денежное довольствие – увеличено на 15%.

Помимо этого, жителям России и Белоруссии, которые обучаются в высших учебных заведениях, будет предоставлен академический отпуск сроком на 2 года, чтобы они могли пройти службу в рядах Союзной армии. Исключение составят призывники, имеющие 3 и более детей, а также родственники депутатов и федеральных чиновников, которые получат освобождение от службы.

– Мы не хотим призывать кого попало. Армия Союзного государства должна превзойти конкурентов по НАТО, поэтому призывать мы будем уже опытных бойцов, которые за год много чему успели научиться. К тому же, после того, как срок службы в ВС РФ сократился до 1 года, россияне потеряли возможность приобщиться к старинной армейской традиции, последовательно проходя стадии духа, черпака, деда и дембеля. Союзная армия даст им эту возможность, — сказал Цыбуля.