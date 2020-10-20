 

Генерал Кин предупреждает, что после того, как Министерство юстиции арестовало китайских «шпионов», Китай угрожает задерживать ни в чем не повинных американцев

20.10.2020, 3:05, Разное

«Китай, скорее всего, будет  арестовывать американцев, которые ничего не сделали», – предупреждает Кин.

By Yael Halon | Fox News

Как  предупредил в  воскресенье  главный стратегический  аналитик Fox News генерал Джек Кин, китайское  правительство,  в ответ на судебное преследование  Министерством  юстиции  США  китайских, аффилированных с  вооруженными силами, ученых, угрожает задерживать ни в чём не повинных  граждан  США в Китае.

«Китай хочет нанести ответный удар», – сказал Кин   во  время  программы  «Fox & Friends». «Они нанесли такой ответный удар канадцам – прямо сейчас они держат под арестом  двоих из них … и они также сделали то же самое с австралийцами и шведами.

«Разница в том, – продолжил Кин, – что мы арестовываем шпионов. А  Китай, скорее всего, будет задерживать американцев, которые ничего не сделали. Они ни в чем не виноваты».

по данным Wall Street Journal, которые беседовали с людьми, знакомыми с этим вопросом,  китайские официальные лица,  через посольство США в Пекине и по другим каналам,   сделали несколько ответных предупреждений представителям правительства США.

«Китайское послание, – говорили люди, – было прямым: США должны прекратить преследование китайских ученых в американских судах, иначе жители США в Китае могут оказаться нарушителями китайского законодательства», – пишет газета.

Китай начал  делать  предупреждения  этим  летом,  после того, как США арестовали нескольких китайских ученых, которые, как сообщалось, посещали американские университеты для проведения исследований. Wall Street Journal сообщил в субботу, что им было предъявлено обвинение в сокрытии от иммиграционных властей США  своих  связей  с Народно-освободительной армией  Китая.

Кин сказал, что китайские власти имеют опыт задержания иностранных граждан в рамках,  как  он  её  назвал,  дипломатии  «заложников».

«Это не похоже на холодную войну с Советским Союзом, [где] мы арестовывали их шпионов, они арестовывали наших, и в какой-то момент мы их обменивали», – пояснил он. 

«Итак, да … взятие  заложников, это подходящее описание того, что собираются делать китайцы».



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