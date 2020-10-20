Генерал Кин предупреждает, что после того, как Министерство юстиции арестовало китайских «шпионов», Китай угрожает задерживать ни в чем не повинных американцев

20.10.2020, 3:05, Разное

«Китай, скорее всего, будет арестовывать американцев, которые ничего не сделали», – предупреждает Кин.

By Yael Halon | Fox News

Как предупредил в воскресенье главный стратегический аналитик Fox News генерал Джек Кин, китайское правительство, в ответ на судебное преследование Министерством юстиции США китайских, аффилированных с вооруженными силами, ученых, угрожает задерживать ни в чём не повинных граждан США в Китае.

«Китай хочет нанести ответный удар», – сказал Кин во время программы «Fox & Friends». «Они нанесли такой ответный удар канадцам – прямо сейчас они держат под арестом двоих из них … и они также сделали то же самое с австралийцами и шведами.

«Разница в том, – продолжил Кин, – что мы арестовываем шпионов. А Китай, скорее всего, будет задерживать американцев, которые ничего не сделали. Они ни в чем не виноваты».

по данным Wall Street Journal, которые беседовали с людьми, знакомыми с этим вопросом, китайские официальные лица, через посольство США в Пекине и по другим каналам, сделали несколько ответных предупреждений представителям правительства США.

«Китайское послание, – говорили люди, – было прямым: США должны прекратить преследование китайских ученых в американских судах, иначе жители США в Китае могут оказаться нарушителями китайского законодательства», – пишет газета.

Китай начал делать предупреждения этим летом, после того, как США арестовали нескольких китайских ученых, которые, как сообщалось, посещали американские университеты для проведения исследований. Wall Street Journal сообщил в субботу, что им было предъявлено обвинение в сокрытии от иммиграционных властей США своих связей с Народно-освободительной армией Китая.

Кин сказал, что китайские власти имеют опыт задержания иностранных граждан в рамках, как он её назвал, дипломатии «заложников».

«Это не похоже на холодную войну с Советским Союзом, [где] мы арестовывали их шпионов, они арестовывали наших, и в какой-то момент мы их обменивали», – пояснил он.

«Итак, да … взятие заложников, это подходящее описание того, что собираются делать китайцы».