Люди на четвереньках

20.10.2020, 19:41, Разное

В 2005 году турецкий ученый-биолог Юнер Тан обнаружил людей, которые могут ходить только на четвереньках. Неужели эволюция человека может дать обратный ход? Не превратится ли со временем Земля в планету обезьян?

Странные дети в семье Улас

В семье Улас, проживающей в турецкой провинции Хатай 19 человек. 14 – люди как люди, а вот 5 (3 сестры и 2 брата) – отличаются от остальных: чтобы ходить, им необходимо использовать 4 конечности, в то время как нам достаточно 2-х. 2 из 5 (брат и сестра) еще могут встать на ноги и даже некоторое время ходить, но это для них очень утомительно: они постоянно теряют равновесие, падают и в конце концов опускаются на четвереньки. 3 остальных не встают на ноги никогда.

В деревне к странной пятерке привыкли и не обращают на них внимания. Если же кто-то из заезжих в отношении перемещающихся на четвереньках и позволит себе что-то лишнее, на защиту обиженного становятся все остальные члены семьи Улас.

И все же большую часть времени пятерка предпочитает проводить дома. Женщины вышивают и вяжут крючком: несмотря на наросшие огромные мозоли на ладонях – последствия хождения, подвижность пальцев отнюдь не потеряна. Мужчины смотрят за домом, выполняют все хозяйственные работы.

Эволюция повернет вспять?

Первоначально ученые расценили «находку» турецкого ученого как странную, но разовую аномалию, обусловленную патологией мозга. Оснований для такого предположения было более чем достаточно: все пятеро имеют отклонения в умственном развитии: у них затруднена речь, понятие времени для них не существует. Странно, необычно, но не более того. Еще один неудачный эксперимент матушки-природы. Рано или поздно все пятеро уйдут в мир иной, не оставив потомства, с их смертью исчезнет и аномалия.

Гром грянул, когда Тан нашел еще одну такую же семью. Значит, каковы бы ни были причины аномалии, отклонение не является разовым? Не замыкается в пределах узкой группы родственников? Имеет тенденцию к распространению?

Юнет Тан, именем которого был назван синдром, высказал предположение, что выявленная аномалия – пример возможности обратного течения эволюции. Ученые переполошились: неужели в отлаженном механизме мироздания произошел сбой и эволюция «дала задний ход»?

Угроза человечеству?

Последствия деэволюции просто ужасны: человечество в будущем разделится на 2 ветви: людей, медленно подымающихся по лестнице развития вверх и не людей, на четвереньках опускающихся вниз. Кого со временем станет больше? Как сложатся отношения между двумя расами? Не начнут ли они конфликтовать друг с другом и делить планету? И кто возьмет верх? Не будут ли будущие обитатели Земли (ходящие на 2-х или 4-х конечностях?) рассказывать легенды об исчезнувших городах Троя, Париж, Москва? Не будут ли они искать, как мы сегодня ищем Атлантиду, затонувший континент, скажем, Австралию?

Так да или нет?

Группа ученых из Техасского института под руководством Лайзы Шапиро изучила 518 видеозаписей больных синдромом Юнера Тана. Результат исследований: люди с отклонениями ходят не так как приматы. Вслед за правой ногой они переставляют правую руку, за ней – левую ногу, затем – левую руку (т.н. латеральная последовательность). У приматов последовательность перемещения диагональная: правая нога – левая рука – левая нога – правая рука. И еще: приматы при хождении опираются на суставы пальцев рук, больные синдромом – на ладони.

Человечество не погибнет!

Ученые продолжают искать причину аномалии. По одной из гипотез это нарушение работы мозга, произошедшее еще в процессе внутриутробного развития. По другой – генная мутация. Была версия, что виноваты родители: поползав на животе, дети перешли на четвереньки, да так и застряли в «промежуточной стадии». Профессор Тайфун Озселик, посетивший обе семьи, выяснил, что в обеих семьях за детьми следили, и как только выявилась патология, пытались поставить детей на ноги, но те упорно опускались на четвереньки. Гипотезу о «плохих родителях» похоронили.

Единого мнения о причинах аномалии нет, но установлено точно: это болезнь, а не шаг назад. Эволюция обратного хода не имеет.