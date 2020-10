В Пакистане сожжен транспортный конвой с тяжелой военной техникой США выводимой из Афганистана

18.10.2020, 17:45, Разное

By Mohammad Haroon Alim / in Afghanistan / on Saturday, 17 Oct 2020

Image Source: Social Media

В пятницу в районе Хайбер-Пахтунхва в Пакистане был атакован транспортный конвой, в котором находились бронетехника и военное оборудование американской армии.

По имеющимся данным, в пятницу в районе Бара Хайбер-Пахтунхва неизвестные боевики напали на конвой транспортов, вывозивших американскую военную технику и грузы из Афганистана в Пакистан.

Сообщается, что колонна подверглась нападению неизвестных вооруженных лиц, и что во время столкновения многие танки были сожжены.

После заключения мирного соглашения между США и Талибаном жители США каждый день колоннами перебрасывают свою военную технику, танки и другое военное снаряжение в Пакистан через границу Торхама.

Эти действия также вызывают [негативную] реакцию афганского правительства и общественности, правительственные чиновники говорят, что это является нарушением соглашения о безопасности с Афганистаном, ведь то, что должно остаться у афганских сил обороны, передается Пакистану.

Официальные лица США пока не комментируют инцидент.