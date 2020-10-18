 

Трампа уличили в раздаче продуктовых наборов избирателям

18.10.2020, 15:02, Разное

Штаб Республиканской партии уличил кандидата на пост президента США от «демократов» и действующего главу государства Дональда Трампа в подкупе избирателей путём выдачи им продуктовых наборов. После завершения встречи со своими поклонниками в Вирджинии помощники Трампа раздали более тысячи наборов с продуктами в основном пожилым людям.

«Это классический подкуп избирателей. Я бы после такого снял свою кандидатуру с выборов в Сенат. Нельзя допустить, чтобы американцы избирали своего представителя за какие-то консервы, крупы или что он туда ещё положил. Трамп понимает, что шансов выиграть честно, да и нечестно у него тоже нет. Думаю, люди возьмут этого и съедят, а проголосуют за его соперника. Я не помню, с кем он состязается, но наверняка человек более достойный, чем Трамп», — прокомментировал инцидент Джо Байден.

Сам Трамп прокомментировал информацию в ином ключе и заявил, что не видит в выдаче продуктовых наборов ничего плохого.

«Во-первых, CNN — это фейк-ньюс. Какие консервы? В наборы входят гамбургеры, картошка-фри, сендвичи, кола и прочее. Всё что нужно для нормального функционирования американца. Разве плохо, если люди съедят это и за меня проголосуют? Это и так и мои сторонники, если кто на митинге был из сторонников сонного Джо, пусть вернут наборы. Мне об этой технологии рассказал президент одной страны, я не буду говорить какой именно, чтобы меня вонючее CNN и республиканцы опять не обвинили в сговоре. На меня постоянно идёт атака, даже когда я делаю хорошие дела. Сонный Джо 40 лет в политике, а не раздал ни одного гамбургера даже своим сторонникам, и сын у него такой же», — сказал Трамп.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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