Хроно Фата-моргана – загадочное явление, которое до сих пор мало изучено

18.10.2020, 18:11, Разное

Хроно Фата-моргана – загадочное явление, которое до сих пор мало изучено. Известно только одно: человечество знает о нем с давних времен. Странные миражи впервые упоминаются в древнеегипетских источниках.

Что это такое?

Оптическая иллюзия, посредством которой можно увидеть события, имевшие место в далеком прошлом. Так, например, люди рассказывали, что наблюдали морскую битву отдаленной эпохи столь же ясно, как сцену фильма. Слышался даже звук мечей и доспехов. Другим открывались картины народных бунтов, средневековых коронаций, крестных ходов и т. п. Естественно, свидетели подобных зрелищ стремились запечатлеть происходящее, но техника оказывалась бессильной.

Хроно Фата-моргану следует отличать от обыкновенного миража. То есть это не просто атмосферное явление, которое позволяет с помощью оптических отражений видеть объекты, находящиеся крайне далеко. Речь идет о реально происходивших событиях минувшего, непостижимым образом предстающих перед взором тех, кто живет сейчас.

Гипотезы исследователей и ощущения очевидцев

Некоторые ученые, исследующие этот феномен, считают, что хроно фата-морганы – это своего рода временные туннели и что они могут иметь большой научный потенциал. Не подтверждены факты, но опубликованы в зарубежной прессе рассказы о случаях, когда люди попадали внутрь хроно фата-морганы. Позже они описывали свое состояние как внутреннее истощение и подавленность. Не исключено, что в этих зонах чрезвычайно сильное геомагнитное излучение, которое влияет на психику человека.