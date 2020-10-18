Могут ли слова «бывшего сотрудника» НАСА о плоской Земле быть правдой?

18.10.2020, 13:06, Разное

Сторонники плоской Земли ищут все новые доказательства своей фантастической теории, в частности, в Сети интернет вдруг появляется заявление якобы бывшего сотрудника НАСА Мэтью Бойлана, который признается, что занимался в агентстве фальсификацией фотоснимков, на которых наша планета преподносилась широкой публике круглой.

Давайте для начала разберем более подробно это невероятное заявление. Мэтью пишет, что человечество живет на идеально плоской поверхности Земли, но чтобы представить ее землянам круглой, ему приходилось создавать фальшивые снимки.

Например, подчеркивает он, обратите внимание на снимки Земли, «полученные с лунных зондов». На всех их наша планета имеет разный размер и внешний вид, причем эта разница просто разительная, хотя в действительности, если бы фото были реальными, такого не должно быть. Посмотрите также космические снимки полувековой давности, на них горизонт планеты идеально ровный, а не округлый. Единственная цель существования НАСА, говорит Бойлан, это пропаганда круглой Земли, ни о каком космосе и уж тем более о полетах на Луну, Марс и речи быть не может. Плоская Земля покрыта куполом: кем и зачем создано это, никто не знает. В Средневековье верили, что Богом, сейчас больше говорят о матрице…

Далее сторонники плоской Земли приводят уже известные доводы, что, мол, при строительстве мостов не учитывается кривизна земли, летчики летают отчего-то «зигзагами», если допустить, что планета круглая, а вот, если она плоская, то их полет прямолинеен, ну и так далее.

Однако никто из восторженных почитателей этой бредовой теории (а их становится все больше и больше) даже не учитывают, что подобные аргументы, как говорится, просто подтащены за уши. Так, если летчики скрывают, что Земля плоская (их можно понять вроде бы – инструкция), то почему никто из них, уйдя в отставку, не раскроет этого подлога, как, например, сегодняшний экс-сотрудник NASA Мэтью Бойлан? Надо полагать, бывших летчиков в тысячи раз больше бывших сотрудников НАСА. И они исключительно все молчат?

Так же молчат отчего-то проектировщики и инженеры мостов, хотя в их работе секретности, надо полагать, куда меньше, чем в деятельности сотрудника американского космического агентства.

А мировые космические агентства, многочисленные обсерватории с гигантскими телескопами? Неужели столько денег тратится только для того, чтобы пустить пыль в глаза людям? Но, скажите бога ради, для чего? И потом, можно заподозрить в подобных махинациях современных политиков, но не ученых же? А ведь были еще и более старшие поколения исследователей, например, вспомним Константина Циолковского, кристально честного российского ученого, который мечтал о космических путешествиях и отчего-то (надо же?) не знал о плоской Земле…

И наконец, давайте более критично подойдем к самой личности Мэтью Бойлана. Действительно ли он сотрудник НАСА? Его показал в своей программе, посвященной плоской Земле, Игорь Прокопенко (смотрите видео ниже). Но это ничего не доказывает и ровным счетом ни о чем не говорит. В Интернете вы больше не найдете об этой личности никакой другой информации, и уж тем более реальной причастности Мэтью к НАСА.

Давайте по этому поводу вспомним довольно громкое заявление в Интернете профессора Йельского университета Дэвида Гелернтера, который два года назад довольно аргументированно доказал, что американцы просто не могли в прошлом веке летать на Луну на тех «консервных банках», каковыми были их ракеты. Однако, как позднее выяснилось, сам Гелернтер ничего подобного не заявлял никогда, кто и зачем прикрылся его именем, он не имеет понятия. Но в том случае хоть реальный ученый был, а кто такой Мэтью Бойлан?