Швейцарский фармконцерн Novartis закупит три ампулы российской вакцины от COVID-19

18.10.2020, 13:02, Разное

Соглашение о покупке вакцины, разработанной новосибирским центром «Вектор», было достигнуто в Базеле после длительных переговоров. Российскую сторону представляли руководители Миндзрава, Роспотребнадзора и лидеры думских фракций.

Mинистр здравоохранения Мурашко детали сделки комментировать отказался, ссылаясь на коммерческую тайну, но не скрывал своего удовлетворения: «Мы очень рады, что всемирно известный концерн Novartis заинтересовался нашей вакциной. Ведь не секрет, что многие в Европе и США пока с недоверием относятся к российскому препарату. Соглашение с Novartis — это, так сказать, первая ласточка. Могу подтвердить, что аналогичные запросы мы уже получили и от других лидеров фарминдустрии: немецкого Bayer, французского Sanofi и американского Pfizer».

Пресс-служба швейцарского концерна подтвердила договоренность о покупке трех ампул российской вакцины в качестве экспонатов для музея Novartis в Базеле. Как уже сообщалось ранее, Билл Гейтс и Джорж Сорос тоже высказали желание приобрести несколько экземпляров для своих частных коллекций.