Дело о денверском «Человеке-пауке»

18.10.2020, 10:25, Разное

Родители Теодора Кониса (Theodore Coneys), родившегося в 1882 году, были небогатыми фермерами и с самого детства у Теодора было очень слабое здоровье. Однажды врач даже сказал, что он не доживет до 18 лет.

Эта врожденная слабость и хилость не позволила ему даже закончить школу, а в последующие годы стала одной из главных причин, почему Теодора отказывались брать на нормальную работу. Это его очень сильно раздражало.

Большую часть своей взрослой жизни Теодор бродяжничал, подворовывал и попрошайничал. В 1941 году Теодору было уже 59 лет, он жил в Денвере, штат Колорадо, и все еще не имел постоянной крыши над головой и добывал пропитание случайным образом.

Однажды сентябрьским вечером Теодор Конис столкнулся на улице со знакомым пенсионером Филипом Питерсом. Тот тоже не был богатым, но кое-какие деньги у него водились, поэтому Конис начал выпрашивать у него дать ему хотя бы немного монет.

Питерс вежливо отказал Конису, потому что его жена сломала бедро и лежала в больнице, на лекарства нужно было потратить немало. Однако Конис был уж очень голоден и не хотел так просто отступать. Он тайком последовал за ушедшим Питерсом и сопроводил его до самого дома.

В последующие несколько дней он следил за домом Питерса и отметил время, когда тот уходит из дома и возвращается обратно. И в момент, когда Питерса не было дома, Конис осторожно проник в дом, воспользовавшись тем, что Питерс плохо запер замок.

В доме Конис нашел вдоволь еды и питья, а когда стал осматривать дом на наличие других запасов еды, то наткнулся на туалет, а в нем на крохотную каморку в потолке. Эту комнатушку лишь с большим напрягом можно было назвать помещением, в самом высоком месте она достигала около 68 см, а в самом широком 137 см.

На самом деле это было что-то вроде кладовки, с маленьким люком в полу. Через этот люк можно было просунуть руку и положить в кладовку разные вещи. Никто никогда бы и подумать не мог, что через такой маленький люк может пролезть взрослый человек.

Но Конис каким-то образом пролез туда и быстро смекнул, что в этом месте никто его не найдет и он может оставаться тут незамеченным сколько угодно и вылезать, когда дома никого не будет, чтобы поесть, попить или сходить в туалет.

Около пяти недель (!) Конис прожил подобным образом в доме Питерса и тот ни разу его не заметил. Жена Питерса все еще находилась в больнице и в доме Питерса бывал лишь сам Питерс и некоторые из соседей, которые почти каждый день приносили Питерсу разные пироги или супы, чтобы поддержать его, пока жена не выздоровеет.

Конис за эти недели настолько обнаглел, что теперь начал вылезать из своего укрытия не только когда Питерса не было дома, но и по ночам, когда тот спал.

И вот в ночь на 17 октября 1941 года Филип Питерс проснулся от непонятного шума на нижнем этаже. Он решил, что в дом забрался грабитель и схватил свою трость как оружие, после чего спустился вниз. Он тут же наткнулся на очень худого и лохматого мужчину, который рылся в его холодильнике.

Узнал ли Питерс в нем Кониса, неизвестно, но он едва успел замахнуться на наглеца тростью, как Конис решил атаковать первым. Он схватил тяжелую утварь из чугуна и с силой ударил ею Питерса по голове, а потом еще и еще раз, пока Питерс не умер.

После этого Конис бросил тело на месте преступления и скрылся в своей каморке. Наутро к дому пришли соседи и на их стуки никто не ответил, что показалось им странным. Они вызвали полицию и она обнаружила на кухне в луже крови тело Питерса. Расследование показало, что следов взлома не обнаружено, поэтому дело решили закрыть, списав все на то, что Питерс сам упал и ударился головой до смерти.

Прошло еще около недели и жену Питерса наконец выписали из больницы и она вернулась домой. Она наняла себе в помощницы экономку и обе женщины спали очень чутко, поэтому вскоре стали слышать по ночам непонятные звуки с первого этажа, а потом замечать странную тень.

Они неоднократно звонили в полицию, боясь грабителей, полиция приезжала, осматривала дом, но не находила ничего подозрительного.

Конечно же они неоднократно заглядывали в туалет и видели в потолке люк в кладовку, но люк был таким маленьким, что через него едва пролез бы и ребенок, никто из офицеров и подумать не мог, что там мог бы скрываться взрослый преступник. Поэтому они даже не открывали каморку и не смотрели, что там внутри.

Проходил месяц за месяцем, миссис Питерс продолжала звонить в полицию, когда слышала подозрительные звуки в доме, но на ее звонки там уже никто даже не отвечал. Более того, начали появляться слухи, что миссис Питерс просто сошла с ума из-за смерти своего мужа, вот ей и "чудится что-то".

Не выдержав, миссис Питерс с экономкой просто однажды съехали с этого дома и он остался пустым. Соседи стали говорить, что в нем живут привидения и даже дети боялись залезать в этот дом, так как видели, что там внутри кто-то ходит.

Конис продолжал жить в пустом доме просто потому, что деваться ему было некуда. Он выходил время от времени, чтобы найти себе пропитание, но потом снова возвращался в дом Питерса и при каждом шорохе прятался в свою каморку.

30 июля 1942 года полицейские патрулировали данный район и случайно заметили в доме Питерса какого-то человека. Они знали, что этот дом пустует уже полгода и нашли подобное очень подозрительным. Они вломились в дом и тут же заметили как кто-то убегает от них в сторону туалетной комнаты, а потом услышали громкий щелчок в потолочном люке.

Когда они прибежали в туалет, они увидели, что потолочный люк раскрыт и в нем торчат ботинки человека, который энергично пытается пролезть через маленький люк. Полицейские схватили человека за ноги и вытянули его из люка. Перед ними оказался очень худой и до ужаса напуганный Теодор Конис.

В полицейском участке Конис во всем признался и рассказал всю свою историю, как он прятался в каморке и как убил Питерса. Кониса судили и приговорили к пожизненному. Он скончался 16 мая 1967 года.

Местные газеты окрестили его "Денверским Человеком-пауком с Монкрифф-плейс" после того, как полицейский детектив Фред Зарнов заметил, что "человеку нужно быть пауком, чтобы долго находиться в таком маленьком помещении".