 

В России вводят налог на безденежье

18.10.2020, 9:37, Разное

Для стимуляции россиян к трудоустройству на высокооплачиваемых рабочих местах руководство Федеральной налоговой службы (ФНС) предложило ввести в стране налог на безденежье.

Сбор в размере 1 000 рублей ежемесячно будут платить все граждане с официальным доходом ниже 25 тысяч в месяц.

– Когда мы предложили ввести новый налог, мы чётко обозначили свои намерения бороться за то, чтобы вывести из тени отечественную экономику. Мы говорим о тех, кто сознательно пытается понизить себе заработную плату. Россия — страна возможностей, если люди выбирают себе низкооплачиваемую работу, они явно пытаются снизить свою налоговую нагрузку, уйти от налогов. В данный момент у нас пока нет возможности штрафовать таких людей, поэтому мы предлагаем простое и эффективное решение — дополнительный налог для работников с низкой оплатой труда. Это будет стимулировать граждан нашей страны искать более высокооплачиваемую работу. Тем самым мы поднимем и уровень жизни наших граждан, и престиж нашей страны на мировой арене, — пояснил руководитель ФНС Даниил Егоров.

ФНС уже направила свою инициативу на рассмотрение в Госдуму. Налог в 1000 рублей будут взимать в первый год действия закона, далее величину сбора планируют привязать к МРОТ и постепенно повышать.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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