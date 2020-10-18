 

Ученые «поверили» предсказаниям Эдгара Кейси о роли России в будущем

18.10.2020, 8:51, Разное

Ученые уверены, что пророчества американского мистика и пророка Эдгара Кейси о роли России в качестве «ковчега Ноя» начали сбываться.

Кейси считал, что после грядущей смены магнитных полюсов Сибирь превратится в новый центр человеческой цивилизации. По мнению прорицателя, произойдут эти события в 21 веке.

Международная команда ученых, в числе которых исследователи из США, Великобритании, Дании и Франции, косвенно подтверждают, что землетрясения, извержения вулканов и наводнения стали происходить намного чаще. Ученые не исключают, что дело в грядущей смене магнитных полюсов Земли, о чем и говорил Эдгар Кейси. Уже сейчас можно наблюдать как происходят климатические изменения, из-за чего проливные дожди обрушиваются на засушливые территории, которые были таковыми тысячелетиями.

В случае, если данная тенденция сохранится, то предсказания Кейси окажутся верными, и нас, скорее всего, ждет перемена магнитных полюсов и последующее смещение земной коры. Многие мегаполисы, включая Нью-Йорк, Лос-Анджелес и другие города, будут просто стерты с лица Земли. Япония и прочие островные государства окажутся под водой. При этом исследователи не исключают, что происходящие на Земле катастрофические события могут быть лишь случайным совпадением.

С другой стороны, существует ли грань, преодолев которую человек начинает действовать? Обычно о пророчествах начинают вспоминать только после того, как они сбываются. Может оказаться так, что вспоминать о них будет уже некому.



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