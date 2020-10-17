В Воронеже орнитолог обучал голубей воровать деньги у прохожих

17.10.2020, 19:37, Разное

Утром 15 октября пресс-служба УМВД России по Воронежской области рассказала о необычном явлении: в течение 3 лет на проспекте Революции голуби вытаскивали из кармана и бумажников прохожих купюры. Следствие выяснило, что птицы были специально обучены орнитологом, и всё наворованное относили хозяину.

За эти 3 года в полицию поступило множество звонков от возмущённых прохожих. Они жаловались на наглых голубей, вытаскивающих торчащие купюры из карманов и бумажников.

«Иду по улице с кошельком в руках, откуда торчала купюра 1000 рублей. Хожу, задумалась о своём и тут слышу взмах крыльев около моего кошелька. Обернувшись, вижу пернатого, улетающего с купюрой», — рассказала о происшествии пенсионерка.

Силовики не воспринимали жалобы горожан всерьёз. Однако, когда количество обращений в полицию перевалило за тысячу, СК начал проверку. В ходе следственных мероприятий полиция вычислила место, куда голуби относили наворованное. Этим местом оказался небольшой гараж, принадлежавший ранее не судимому Валерию Петренко. Вскрыв дверь в гараж, работники МВД увидели мужчину в окружении голубей и несколько стопок купюр. Мужчина занимается разведением попугаев и породистых голубей. Основываясь на этом, следствие пришло к выводу, что птицевод обучал голубей воровать деньги у прохожих и приносить их хозяину. Таким образом злоумышленник смог заработать около миллиона за 3 года. Следующие 4 года он проведёт за решёткой, а его имущество будет конфисковано.

«Суд установил, что гражданин Петренко использовал навыки дрессировки, полученные за годы птицеводства, для обучения голубей совершать хищения денежных средств. Так он, в период времени с февраля 2017 по октябрь 2020 выпускал обученных голубей на улицы Воронежа, преимущественно на проспект Революции. Птицы совершали кражи денежных купюр из карманов и бумажников прохожих. В ходе следственных мероприятий, работниками СК было обнаружено и изъято 478 643 рубля наличными и недавно купленное имущество на сумму 589 123 рубля. Изучив показания свидетелей, суд постановил признать виновным гражданина Петренко в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и назначить наказание в виде 4 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 10 суток со дня приговора», — озвучила приговор судья Ленинского районного суда Валерия Воробьёва.